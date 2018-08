Theater: Doppelte Portion Humor an Pfingsten

Aus unserem Archiv

Reichenbach

Die Theatergruppe Reichenbach wird an Pfingstmontag, 21. Mai, im Gemeindehaus zwei Stücke aufführen. Im Einakter mit dem Titel „Rom ist auch nicht alles“ von Claudia Gysel erlebt Rolf Weissenberger als Mittvierziger seine Midlife-Crisis. Nun möchte er sein Leben noch mal so richtig in den Griff bekommen und mit seiner neuen Sekretärin in Rom ein Liebeswochenende verbringen. Die Glückliche weiß allerdings noch nichts davon. Das Wochenende ist günstig, seine Frau verreist zur Erbtante, und die Wohnung kann er so einem guten Kunden für dessen Seitensprünge vermieten.