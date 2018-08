Termine im zweiten Halbjahr: Auf Historienspektakel folgt Volksfest mit bayerischem Flair

So lange die Sommerferien noch andauern, gibt es im Terminkalender keine Einträge, doch dann läutet am zweiten Augustwochenende ein Historienspektakel mit der Ankunft von Rittern auf der Burg ein ereignisreiches zweites Halbjahr in Birkenfeld ein, aus dem die 165. Auflage eines großen Volksfests heraussticht. Das zeigt der Blick in eine druckfrische Broschüre, die insgesamt 29 Veranstaltungen in der Kreisstadt bis Ende 2018 auflistet.

Bunte Gewänder bestimmen am zweiten Augustwochenende einmal mehr das Bild auf dem Gelände von Burg Birkenfeld. Dort findet die dritte Auflage der Mittelaltertage statt, zu deren Programm auch eine Theaterinszenierung der Spielgemeinschaft Teufelsburg gehört.

Foto: Hannah Sauer

Bereits zum dritten Mal wird das Gelände der Burg am 11. und 12. August Schauplatz für die von der Trierer Agentur Trievent organisierten Mittelaltertage in Birkenfeld. Die Darbietungen der rund 400 Akteure, mit denen die Veranstalter rechnen, sollen den Besuchern allerlei Kurzweil bieten, betont Trievent. Neben klirrenden Waffen bei einem Schwertkampfturnier und einem Kurztheaterstück, das die Spielgemeinschaft Teufelsburg aufführt, werden Gaukler, Zauberer, Barden, Geschichtenerzähler und diverse Lagergruppen in ihren Kostümen die Besucher auf eine Zeitreise mitnehmen. Händler und Handwerker verkaufen zudem mittelalterliche Waren, und „Tavernen, Spelunken und Garküchen laden zum Verweilen und Genießen zahlreicher authentischer Speisen und Tränke ein“, betonen die Organisatoren.

Sie unterhalten die Prämienmarktbesucher beim bayerischen Abend mit zünftiger Musik: Die Zwiebeltreter.

Foto: Band

„Für unser Ziel, die Burg wieder mehr zu beleben, sind die Mittelaltertage ein wichtiger Mosaikstein“, sagt Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski im Gespräch mit unserer Zeitung. Er hofft genauso wie die Organisatoren darauf, dass diesmal im Unterschied zu den beiden vorangegangenen Auflagen, die 2016 und 2017 jeweils Anfang Juli stattfanden, das Wetter besser mitspielt. Den Termin habe man in diesem Jahr bewusst auf einen späteren Zeitpunkt verlegt, „wenn die Ferien- und Urlaubszeit schon wieder vorbei ist“, sagt Kowalski.

Rallyeautos stoppen am Talweiher

Nur eine Woche später, am Samstag, 18. August, ist die Kreisstadt in ein sportliches Großereignis der Region eingebunden. Im Rahmen der ADAC-Deutschlandrallye werden die Fahrzeuge nämlich erneut zwischen zwei Wertungsprüfungen einen kurzen Zwischenstopp auf dem Talweiherplatz einlegen.

Am Samstag, 25. August, geht die Jubiläumsfeier zum 170-jährigen Bestehen des ältesten und mitgliederstärksten Klubs in der Stadt – die Rede ist vom Turnverein Birkenfeld (TVB) – in der Stadthalle über die Bühne. Danach konzentriert sich das Geschehen aber wieder auf den Talweiherplatz, wo ein Festzelt aufgebaut wird und sich Karusselle und Fahrgeschäfte drehen werden.

Denn dort beginnt am Freitag, 31. August, der traditionsreiche Prämienmarkt mit symbolischem Fassanstich und Livemusik von der Covergruppe die Toten Ärzte. Bis Dienstag, 4. September, also erneut über fünf Tage, erstreckt sich das Programm. Vor allem in den bayerischen Abend mit der Band Die Zwiebeltreter am Samstag, 1. September, setzt Kowalski hohe Erwartungen und hofft auf Oktoberfeststimmung im Festzelt. Da zudem ab 22 Uhr noch ein Feuerwerk gezündet wird, gibt es an diesem Abend noch ein zweites Lockmittel für die Besucher.

Am selben Tag findet in der Stadthalle auch noch das eher für ein jüngeres Publikum gedachte Festival Summer Fade Out statt, das ein Organisationsteam aus Idar-Oberstein veranstaltet und bei dem unter anderem Daniel Schumacher, früherer Sieger der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, auftritt. In der Birkenfelder Terminbroschüre wurde dieser Programmpunkt allerdings nicht vermerkt, da man seitens der Stadt über die Kollision mit dem Prämienmarkt nicht begeistert war, wie Kowalski im NZ-Gespräch noch einmal erwähnt.

Fest etabliert im städtischen Veranstaltungskalender hat sich auch der von der Nahe-Zeitung mitveranstaltete Firmenlauf, dessen nunmehr 13. Auflage am Samstag, 8. September, mit Start und Ziel auf dem Gelände der Elisabeth-Stiftung stattfindet.

Konzert mit Kulturpreisverleihung

Am Samstag, 29. September, spielt die Blechbläserformation Brass 4.1 unter der Leitung von Jochen Lorenz zu einem Konzert in der Stadthalle auf, das noch durch eine besondere Ehrung garniert wird. In diesem Rahmen wird die Stadt nämlich ihren diesjährigen Förderpreis für Kunst und Kultur verleihen, wobei an dieser Stelle zumindest schon Folgendes verraten sei: Der Ausgezeichnete hat einen engen Bezug zur Musik.

Am 14. Oktober folgt dann der unumstrittene Veranstaltungsklassiker im Herbst – ein sicherer Garant für viele Besucher in Birkenfeld: Gemeint ist das von der Fördergemeinschaft veranstaltete Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag. Die Sängervereinigung gestaltet am 4. November ein Konzert in der evangelischen Kirche, bevor sich Kulturfreunde am 10. und 11. November auf die neue Inszenierung der Theatergruppe Birkenfeld unter der bewährten Regie von Werner Schäfer freuen dürfen.

Wenn sich 2018 dann dem Ende neigt, steht mit dem Birkenfelder Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz ein letzter Veranstaltungshöhepunkt auf dem Programm. Er findet in diesem Jahr vom 8. bis zum 12. Dezember statt. Schließlich spielt der heimische Musikverein am dritten Advent (16. Dezember) zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche auf.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner