Taynara: Vom Top-Model zum „Playboy“

Wer schaut denn da mit halb geöffnetem Mund und geheimnisvoll verführerischem Blick vom Cover der aktuellen „Playboy“-Ausgabe? Die junge Frau mit den wilden Locken kennen wir doch … Taynara da Silva Wolf, deren Oma Gisela Wolf in Rhaunen lebt, bei ihrer Teilnahme bei „Germany’s next Topmodel“ vor zwei Jahren einen tollen fünften Platz belegte und im November 2016 bei „Deutschland tanzt“ reichlich neue Fans gewann, zeigt sich in dem Männermagazin so ganz und gar nicht süß und niedlich. Die Stadtlohnerin, die in Köln lebt und Rhaunener Wurzeln hat, beeindruckt auf den Fotos mit Ausstrahlung – und viel nackter Haut.

Das „ Playboy “-Cover August Foto: Playboy

Die 21-Jährige, die an einer Karriere als Schauspielerin arbeitet und bereits einige kleinere Rollen übernommen hat, berichtet: „Bereits vor einem Jahr hatte ich das Angebot vom ,Playboy‘: Ich musste gar nicht lange überlegen. Ich habe mich geehrt gefühlt. Ich bin ein Riesenfan des Magazins und wollte das Shooting unbedingt machen. “

Das Team dort arbeite sehr professionell und seriös. Billige oder gar schmuddelige Inszenierungen vor der Kamera: Da hätte Taynara nicht mitgespielt. So aber sagt sie: „Das Team war toll und die Atmosphäre super. Ich habe mich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt. Meine Familie findet die Bilder sehr schön und ist stolz auf mich.“

Auch die Oma aus Rhaunen findet es völlig in Ordnung, dass die hübsche Enkelin das Angebot angenommen hat. Für die Bilderserie ging es auf eine idyllisch gelegene mallorquinische Finca. Hübsch, unschuldig, schüchtern: Für die Schauspielerei im großen Stil reicht das wohl eher nicht. Auch Heidi Klum hatte bei GNTM die sympathische und so natürlich wirkende Tay eher als putzig abgestempelt und dürfte angesichts der Aufnahmen im „Playboy“ Augen machen. Taynara möchte gezielt an ihrem Profil feilen, sich facettenreich zeigen: „Mit dem Shooting wollte ich ein bisschen das Image des süßen Mädchens loswerden. Denn in der Schauspielerei ist es wichtig, auch andere Seiten zeigen zu können. Momentan konzentriere ich mich sehr auf die Moderation und Schauspielerei. Und ich bin stolz: Ich werde bald in einer Hauptrolle in einer Sat.1-Serie zu sehen sein!“

Und wann geht es wieder zur geliebten Oma in Rhaunen? „Bald! In letzter Zeit war ich viel unterwegs und hatte einige Aufträge. Aber ich werde demnächst wieder im Hunsrück zu Gast sein.“ Und dort gibt es dann auch wieder Taynaras geliebte Rindswurst vom Grill, die sie während der „Germany’s next Topmodel“-Staffel häufiger vermisste.

Taynara hat mittlerweile eine riesige Fangemeinde: Auf der Fotoplattform Instagram folgen der jungen Frau, die sich intensiv in den sozialen Netzwerken bewegt, 300.000 User. Privat ist Taynara offenbar noch Single: Bei Männern sei sie eher zurückhaltend und romantisch, wie sie in mehreren Interviews betont. Da darf es gern ein Märchenprinz sein: „Fürsorglich, liebevoll und ein echter Beschützer“, wie sie im „Playboy“-Interview sagt. Vera Müller