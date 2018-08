Tausendmal gehört, trotzdem neu

Die Mixtur schien nicht jeden Geschmack zu treffen, zur Pause verließen einige wenige Besucher das Theater. Aber die überwiegende Mehrheit, die blieb, hat sich offensichtlich köstlich unterhalten gefühlt, und das blieb mit ziemlicher Sicherheit auch nach der Pause so.

Auch wenn man für ein Programm mit Songs der Popgruppe ABBA einige Textpassagen schon als überzogen lang empfinden konnte. Aber der Reihe nach. Tilo Nest, geboren 1960, war von 2009 bis 2015 festes Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater und ist derzeit in der umjubelten Uraufführungsinszenierung von „Der Gott des Gemetzels“ am Berliner Ensemble zu sehen, dessen festes Mitglied er inzwischen ist. Nest ist des Öfteren im Fernsehen zu sehen, unter anderem in diversen Folgen des „Tatort“. Hanno Friedrich, 1966 geboren, ist bekannt durch seine SAT 1-Serie „Sechserpack“, eines der populärsten deutschen Comedyformate. Seit 2014 ist er Dozent für Performance an der Popakademie Baden-Württemberg. Alexander Paeffgen, 1968 geboren und Absolvent der Hochschule der Künste in Bern, ist ein gefragter Pianist, Studiomusiker, Produzent, Arrangeur und Komponist und seit 2003 Professor an der Popakademie Baden-Württemberg.

In diesem Jahr feiern die drei also durchaus erfolgreichen und viel beschäftigten Herren das 20-jährige Bestehen ihres Musikkabaretts „ABBA jetzt!“, das sie ein dutzendmal im Jahr aufführen, so auch am Samstag im Rahmen des Idar-Obersteiner Aboprogramms. Und mit den mal geliebten, mal gehassten, auf jeden Fall aber allseits bekannten Hits der schwedischen Gruppe feiert das Trio auch sich selbst – mit viel Klamauk, Selbstironie und vor allem: mit brillant präsentierter Musik. Die tausendmal gehörten Songs wie „Dancing Queen“, „Take A Chance on me“, „SOS“, „Waterloo“ und viele mehr werden mit einer fantasievollen und spannenden Mischung aus Ehrfurcht und Respektlosigkeit behandelt.

Herbeigezogen werden dafür fast alle nur denkbaren musikalischen Genres und Stile, sei es nun klassisches Lied, Hip-Hop, Psychedelic Rock, Jazzballade oder gar türkische Folklore. Dabei lassen die durchdachten und oftmals mit überraschenden Wendungen durchsetzten Arrangements immer wieder die erstaunliche Raffinesse der ABBA-Songs durchschimmern, während man andererseits durch ein oft langsameres Tempo und die instrumentale Reduktion ungewohnt nah an den Text herangeführt wird und dann staunend feststellt, dass der in seiner Tiefe und Traurigkeit bisweilen so gar nicht in seine fröhlich-bunte Popverkleidung passen will.

Dieses unterhaltsame und intelligente Spiel erhält als Rahmenhandlung die mit viel Slapstick und Klamauk garnierte Tragikomödie eines Männertrios, in dem jeder seinen Part zu spielen hat: der arrogante Angeber, der aber eigentlich ein Verlierer ist, der enthusiastische, aber etwas dümmliche Fan und – am dankbarsten – der im Stillen den Aufstand probende subalterne Pianist. Allerdings fiel diese Beziehungsebene bisweilen etwas arg ausufernd aus, was das Gesamtvergnügen an dem Abend allerdings nicht entscheidend schmälern konnte.

Von unserem Reporter Jörg Staiber