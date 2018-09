Tausende werden zum Nahe-Raderlebnistag erwartet

Die 25. Auflage des Rad-Erlebnis-Klassikers „Nahe Hit, rad'l mit“ startet am Sonntag, 17. Juni, um 10 Uhr an der Winzergenossenschaft (WZG) Rheingrafenberg und ist im Jubiläumsjahr gleichzeitig Auftakt für die neue Kampagne „Nahe.Rad.Sommer.“

Foto: Bernd Hey​

Als der erste Raderlebnistag am 15. Mai 1994 von Bingen bis Bärenbach auf 60 Kilometer Länge stattfand, war in Bingen Start und in Meddersheim ein großes Abschlussfest. Sukzessive wurde dann der 128 Kilometer lange Radweg von Bingen bis zur Quelle nach Selbach ausgebaut, und zehn Jahre später, 2004, war er einheitlich nach rheinland-pfälzischem Standard beschildert. Daran erinnerte die Geschäftsführerin der Naheland-Touristik GmbH, Ute Meinhard, bei der Programmvorstellung des Jubiläumsradelns in der Winzergenossenschaft mit einer kleinen Rückschau mit Impressionen aus den Archiven. Zahlreiche Promis radelten mit, zum Beispiel Ex-Ministerpräsident, Verteidigungsminister und Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer, Rudolf Scharping, oder die Ex-Radprofis Rudi Altig oder Marcel Wüst.

Hauptakteur beim 25. Jubiläum ist wieder der Nahe-Radweg, der entlang der B 41 überwiegend parallel ausgebaut ist. Für alle, die gern in einer Gruppe radeln, haben sich seit Jahren geführte Rad-Erlebnistouren mit qualifizierten Tour-Guides – sieben Touren werden am 17. Juni angeboten. „Wir freuen uns auf viele neue Gäste. Unser Anspruch ist es, dank treuer Helfer und vieler Vereine mit Erlebnisstationen das gemeinsame Rad-Erlebnis einer ganzen Region in den Vordergrund zu stellen und entsprechend zu bewerben“, sagte Ute Meinhard, die an diesem Tag mit 10.000 bis 15.000 Radlern rechnet. Auch in der Nahe-Urlaubsregion erfreue sich das weltweit meist genutzte Transportmittel größter Beliebtheit – alle Prognosen und bundesdeutsche Marktforschungen fürs Radfahren seien stark steigend. Erklärtes Ziel der Naheland-Touristik: Die Raddestination stärken.

Eröffnet wird der 25. Rad-Erlebnistag am 17. Juni um 10 Uhr von zehn Sponsoren und Kommunalpolitikern im Hof der Meddersheimer WZG Rheingrafenstein. Werbestratege Peter Cech, Helmut Weck und Bastian Becking standen für die Gastgeber im Beisein von Landrätin Bettina Dickes und namhafter Werbepartner Rede und Antwort übers Programm mit viel Musik, dem geöffneten Holzfass-Weinkeller und Kellerführungen sowie dem Weilerer Caterer Dirk Schmidt.

Entlang der Strecke laden 26 Stationen, Winzer und Gastronomie, Landfrauen und Vereine zu einer Radpause ein – mit dabei sind wieder der Bikepark Nahbollenbach, „Hits für Kids“ in Boos, der Park am Mäuseturm in Bingen sowie das komplette Salinental zwischen Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein, wo im vergangenen Jahr gestartet wurde.

Ute Meinhard stellte die neuen Veranstaltungen des Nahe-Radsommers, beginnend mit dem „Naheland Kurvenstar“ ab 22. Juni als internationales Extremsport-Event im Hahnenbachtal vor – Naheland-Touristik-Projektmanagerin Petra Prem-Kern und die anwesenden Touren-Guides informierten über die sieben geführten Rad-Erlebnistouren. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt auf eigenes Risiko, es gilt Helmpflicht. Anmeldungen direkt bei den Tour-Guides, Rucksackverpflegung und Pannenwerkzeug sollten mitgeführt werden.

An 26 Stationen können Radler am 17. Juni Stempel sammeln. Wer vier Stempel auf seiner Bonuskarte gesammelt hat, nimmt an einem Gewinnspiel teil. Unter anderem winkt als Hauptpreis ein E-Bike.