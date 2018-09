Tag der offenen Tür: Schlüssel für Feuerwehrgerätehaus offiziell übergeben

Große Freude und Erleichterung bei den Baumholderer Feuerwehrleuten: Am Sonntag wurde das umfassend renovierte Gerätehaus offiziell seiner Bestimmung übergeben. In einer Feierstunde überreichten Vertreter der Kommunalpolitik und Feuerwehr Baumholders Wehrführer Eckhard Schneider die Hausschlüssel.

Großer Tag für die Baumholderer Feuerwehrleute: Wehrführer Eckhard Schneider (4. von rechts) nahm von Vertretern aus Kommunalpolitik und Feuerwehr den Schlüssel für das saniert Gerätehaus und das neue Einsatzleitfahrzeug entgegen. Foto: Benjamin Werle

Auf diesen Moment haben die Feuerwehrleute aus der Westrichstadt lange gewartet: Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Alsfasser und Wehrleiter Armin Schneider übergaben am Sonntagvormittag die Schlüssel des fertigen Gerätehaus an Wehrführer Eckhard Schneider und dessen Mannschaft. Dem symbolischen Akt ging eine lange Anlaufzeit voraus: Von den ersten Planungen bis zur Fertigstellung seien rund neun Jahre vergangen, besinnt sich Eckhard Schneider zurück. Lange mussten sich die Baumholderer Floriansjünger mit unzureichenden Räumen und einer nicht mehr zeitgemäßen Ausstattung arrangieren. Die Unzulänglichkeiten der früheren Einrichtung wurden seitens der Stützpunktwehr jahrelang durch einen enorm hohen Zeitaufwand kompensiert, der die Grenzen des ehrenamtlichen Engagements mehrfach deutlich überschritten hatte.

Im September 2014 fiel schließlich unter dem damaligen VG-Bürgermeister Peter Lang der Startschuss für die Um- und Anbauarbeiten am Gerätehaus, die etwa zwei Jahre später größtenteils abgeschlossen waren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Von einer „hervorragenden Arbeit“ sprachen bei der Einweihung am Sonntag einstimmig die Kommunalpolitiker und Feuerwehrleute aus dem ganzen Kreis. Die Arbeitsbedingungen für die Wehrleute haben sich durch die Sanierung, Erweiterung und Neuausstattung deutlich verbessert, wie Wehrführer Schneider in seiner Rede ausführte. In den Werkstätten im Gebäude können nun Wartungen und Prüfungen effizienter erledigt werden. Das gilt etwa für die Schlauchpflege – noch vor Beginn der Sanierungsarbeiten wurde eine spezielle Pflegeanlage installiert – und auch für die Atemschutzgeräte.

Hochmodern wirkt die neue Einsatzleitzentrale, die nun über eine Vielzahl von Telekommunikationsmöglichkeiten verfügt, um die Einsatzkräfte zu koordinieren. Einiges getan hat sich auch bei der Unterbringung der Fahrzeuge. Die Abstellhallen wurden um die gesetzliche Mindestgröße verlängert und verfügen nun über Abgasabsauganlagen, zentrale Luftversorgung und eine neue Ausleuchtung. „Das neue Feuerwehrgerätehaus bietet der Stützpunktfeuerwehr aus Baumholder optimale Bedingungen für den Schutz unserer Bevölkerung“, bekundete Bernd Alsfasser. Zunächst sei die Errichtung eines Neubaus „Auf Schneeweid“ ins Auge gefasst worden. Aufgrund der zentraleren Lage habe man sich jedoch für einen Umbau des alten Standorts entschieden, sagte der VG-Chef. Das Projekt schlägt mit 1,9 Millionen Euro zu Buche, 350.000 Euro steuert das Land bei.

Von einer sinnvollen Investition sprach auch Landrat Matthias Schneider. Gerade hinsichtlich der extremen Wetterereignisse in den VGs Herrstein und Rhaunen sei es wichtig, die Feuerwehren mit einer modernen Infrastruktur auszustatten. Alle Wehren der VG Baumholder waren bei dem verheerenden Unwetter im Einsatz, um die örtlichen Einsatzkräfte zu unterstützen. „Als betroffener Fischbacher Bürger und Ratsmitglied möchte ich mich bei den Feuerwehren aus der VG-Baumholder und der Bürgerschaft für die geleistete Hilfe bedanken“, sagte Gerhard Rieth, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, anerkennend (weiterer Bericht folgt).

Von unserem Mitarbeiter Benjamin Werle