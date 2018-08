Tag der Offenen Tür bei Gebr. Schmidt: Ein hochmodernes Unternehmen für Plastikprodukte

Auch wenn sich am Nachmittag einige Gewitterwolken auftürmten, so ging der Tag der offenen Tür anlässlich des 200-jährigen Bestehens der Gebrüder Schmidt doch insgesamt bei bestem Sommerwetter über die Bühne.

Trotz der Fülle von Veranstaltungen am Wochenende herrschte auf dem Werksgelände reger Betrieb, rund 750 Besucher waren ins Gewerbegebiet Michelswiese zwischen Nahbollenbach und Georg-Weierbach gekommen. Im Festzelt war RPR1 live vor Ort und unterhielt mit Gewinnspielen, eine Hüpfburg sowie ein Kinderkarussell sorgten dafür, dass auch die Jüngsten auf ihre Kosten kamen. Und auf einem kulinarischen Markt boten mehrere Stände Spezialitäten aus der Region an.

Auf besonderes Interesse stießen die Betriebsführungen, die Mitarbeiter den ganzen Tag über anboten. Die Besucher bekamen einen Einblick in die Produktpalette des Unternehmens, in den Hightechmaschinenpark und die teilweise hochkomplexen Fertigungsmethoden der vielfältigen Plastikartikel vom Seifenspender bis zur mobilen Reinigungsstation für Krankenhäuser. Besonders beeindruckend waren die voll automatisierten Spritzgussanlagen, deren Werkzeuge für einen bestimmten Artikel oft sechsstellige Beträge kosten. Die Führungen zeigten, wie das Unternehmen auf jeden Kundenwunsch zugeschnittene Produkte und die dazu erforderlichen Fertigungsmethoden nach dem Firmenmotto „Solutions in Plastic“ entwickelt und umsetzt.

Eine Ausstellung gab einen Überblick über die 200-jährige Werksgeschichte und den Wechsel von der Metall- zur Kunststoffverarbeitung. Das man bei Schmidt auch intensiv an die Zukunft denkt, zeigten die Auszubildenden des Unternehmens, die eigens für den Tag der offenen Tür ein neues Produkt, einen aus zahlreichen Einzelteilen zusammensetzbaren Plastikwürfel, entwickelt hatten.

Wie bei derzeit vielen anderen Veranstaltungen auch, wurden Spenden für die Hochwasseropfer in Fischbach gesammelt. An einem Wagen wurde Eis kostenlos gegen eine Spende abgegeben, und auch der Einsatz bei einem Gewinnspiel ging komplett an die Betroffenen wie die Spenden für Putzeimer aus der Firmenproduktion. Rund 1600 Euro kamen so an diesem Tag zusammen.

Von unserem Reporter Jörg Staiber