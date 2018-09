Tag der Bundeswehr: Panzerhaubitzen, Armeeköche und Artillerie

Wer schon immer mal Einblicke in den Truppenübungsplatz und die Arbeit der Bundeswehr erhalten wollte, dem bietet sich dieses Jahr die Möglichkeit dazu direkt vor der Haustür. Baumholder ist nämlich einer von 16 bundesweiten Standorten, die den Tag der Bundeswehr organisieren. Dazu wird den Besuchern am Samstag, 9. Juni, von 10 bis 17 Uhr auf dem örtlichen Truppenübungsplatz ein ganztägiges Programm geboten.

Tiefe Einblicke in die Welt des Militärs können die Besucher beim Tag der Bundeswehr am 9. Juni auf dem Truppenübungsplatz erhalten. Unter anderem sind dynamische Vorführungen der Panzerhaubitze geplant. Foto: Bundeswehr/Marco Dorow

Der Tag der Bundeswehr wird, beginnend seit 2015, einmal jährlich in der ersten Junihälfte ausgerichtet. Er ist mit einem Tag der offenen Tür vergleichbar, findet im Gegensatz dazu aber standortübergreifend gleichzeitig an mehreren Kasernen und Dienststellen der Bundeswehr und der Bundeswehrverwaltung statt. Grund dafür ist, dass die Bundeswehr in der Fläche präsent ist und daher im Gegensatz zu Unternehmen mehr als nur einen Standort besitzt, an dem ein Tag der offenen Tür veranstaltet werden kann.

Durch diese jährliche Öffnung will die Bundeswehr ihre Rolle in der Gesellschaft aufzeigen, ihre Aufgaben vorstellen und sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Im Rahmen des Aktionstages soll die Verankerung in der Gesellschaft durch persönliche Begegnungen und Dialoge vertieft werden.

Den Besuchern des Truppenübungsplatzes und des Lagers Aulenbach wird am 9. Juni ein volles Programm geboten. Die Bundeswehr rechnet mit etwa 15.000 Gästen, die ein besonderes Erlebnis erwartet: Ob dynamische Vorführungen der Panzerhaubitze 2000, der Besuch eines Feldlagers, die Koch-Nationalmannschaft der Bundeswehr in Aktion oder eine moderierte Rundfahrt über den Truppenübungsplatz – am Bundeswehrstandort Baumholder wartet ein Programm, das auch Familien einen spannenden Tag mit neuen Eindrücken bieten will.

Dass sich die Umwelt auf einem Truppenübungsplatz ganz besonders gut entfaltet, kann man auf einem der größten Übungsplätze der Bundeswehr live erleben. Mehr als 100 Vogelarten, Luchse, Wildkatzen und seltene Pflanzen haben auf dem Bundeswehrgelände ihre Heimat gefunden.

Neben Natur und Technik stehen natürlich auch die Menschen in der Bundeswehr im Mittelpunkt des Aktionstages: Vom Sanitäter über den Heeressoldaten bis zum Feuerwehrmann werden Bundeswehrangehörige über berufliche Werdegänge und ihre Aufgaben Auskunft geben.

Neben dem Artillerielehrbataillon 345 als regionalem Vertreter der Bundeswehr werden sich weitere Dienststellen aus Rheinland-Pfalz, darunter auch Polizei oder Feuerwehr, und die US-Army am Standort Baumholder präsentieren. Zu den Ausstellern am 9. Juni zählen zudem das Heer, die Marine und der Sanitätsdienst sowie Vereine und Verbände, die ihre Zusammenarbeit mit der Bundeswehr vorstellen. Als Rahmenprogramm werden auf der Bühne Musik, Moderation und informative Gesprächsrunden geboten. Auch für die leibliche Verpflegung der Gäste ist auf dem Gelände selbstverständlich gesorgt.

Für die Gesamtorganisation am Standort Baumholder ist das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) mit Sitz in Bonn verantwortlich. Bei der Vorbereitung des Aktionstages wird das BAIUDBw von der Kommandantur des Truppenübungsplatzes Baumholder, dem Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Idar-Oberstein sowie örtlichen Dienststellen tatkräftig unterstützt. Am 9. Juni werden mehrere Hundert Bundeswehrangehörige als Helfer und Aussteller im Einsatz sein.

Parkplätze stehen am Veranstaltungsort zur Verfügung. Kostenloser, nicht barrierefreier Shuttleservice zwischen den Parkplätzen und dem Veranstaltungsort von 9.30 bis 17.30 Uhr. Allgemeine Hinweise: Es wird festes Schuhwerk empfohlen. Mitfahrten in militärischen Fahrzeugen sind bis zum vollendeten 13. Lebensjahr grundsätzlich untersagt. Mitfahrten von Minderjährigen vom 14. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind nur im Beisein oder mit schriftlicher Zustimmung der Sorgeberechtigten gestattet.