Tag der Ausbildung: Veranstalter suchen nach neuen Wegen im Kampf gegen Fachkräftemangel

Wie kann man den Tag der Ausbildung im Industrie- und Gewerbegebiet „Am Kreuz“ ausbauen? Was besser, was anders machen, um nicht die Attraktivität für Schulabgänger zu verlieren, die sich nach einem Ausbildungsberuf umsehen, aber auch, um jene jungen Leute zu erreichen, die offenbar wenig Interesse an dem haben, was ihnen gezeigt wird? Seit der Tag der Ausbildung „Am Kreuz“ im Jahr 2013 erstmals abgehalten wurde, wird am Konzept gefeilt und über die Art der Präsentation diskutiert.

Auch geflüchtete Jugendliche gehörten im Vorjahr zu den Interessierten beim Tag der Ausbildung im Industriegebiet.

Foto: Manfred Greber (Archiv)

Man will neue Wege gehen: Am Freitag saß man in großer Runde im Konferenzraum der Firma Gebrüder Schmidt Unternehmer und Ausbildungsleiter mit Vertretern von Schulen, Landrat Matthias Schneider und Oberbürgermeister Frank Frühauf sowie Thomas Bursian vom Arbeitskreis Schule und Wirtschaft Kirn/Idar-Oberstein zusammen. Der Tag der Ausbildung im Industriegebiet findet jeweils an einem Freitag kurz nach den großen Schulferien statt – diesmal am 31. August. In den ersten Jahren wurden am Vormittag Schulklassen durch die Werkshallen der acht, manchmal auch sieben oder neun teilnehmenden Betriebe geführt. Azubis stellten den Schülern ihre Arbeit vor – an der Werkbank, nicht an der Schautafel. Nachmittags kamen die Schüler in kleinen Gruppe oder allein, um sich in den Firmen zu informieren.

Das Vormittagsprogramm mit ganzen Schulklassen wurde vor zwei Jahren mangels Interesse fallen gelassen, jetzt kommen nur noch angemeldete kleinere Gruppen. Der Ablaufplan am Nachmittag bleibt so, wie er ist. Doch man will mehr, den Ausbildungstag „ein bisschen peppiger“ machen, wie es der Hausherr der Gesprächsrunde bei Gebrüder Schmidt, Geschäftsführer Andreas Weyand, formulierte. Am liebsten hätte er auch Schüler in der Runde gehabt, von ihnen gehört, was ihnen am bisherigen Konzept gefällt, was man besser machen könnte.

Am Tag der Ausbildung soll jedenfalls nicht gerüttelt werden. „Es ist für uns eine Institution“, erklärte Max Fritsch vom gleichnamigen Laborgerätehersteller in direkter Nachbarschaft. „Die Mühe, die wir uns machen, lohnt sich in jeder Weise.“ Komplette Schulklassen am Morgen durch die Firmen zu schleusen, darauf wird auch künftig verzichtet. „Das hat den Charakter von Klassenfahrten gehabt“, findet Fabian Mayer, der ebenfalls in der Fritsch GmbH arbeitet. „Jetzt wollen wir den Prozess produktiver gestalten.“

Heike Kuhnen, Lehrerin an der Realschule plus in Idar-Oberstein, hat die „gruseligen Zeiten“ hinter sich, als sie mit kompletten Klassen durch die Betriebe ging. Jetzt kommt sie mit etwa 15 Schülern der Abschlussklassen, die Interesse signalisiert haben. „Wir hatten gute Ergebnisse und Vermittlungen.“ Von der IGS Herrstein/Rhaunen kamen im vorigen Jahr 10 bis 15 Schüler zum Ausbildungstag ins Industriegebiet. Die Rückmeldungen seien auch diesmal wieder gut gewesen, erzählt Lehrer Martin Endres. Michael Becker von der Realschule plus in Birkenfeld plädiert dafür, den Tag zu nutzen, um gezielt Praktika im Abschlussjahrgang anschließen zu können.

Wie sinnvoll sind Praktika, wie können Betriebe damit umgehen? In der Gesprächsrunde wurde ausgiebig darüber diskutiert. Auf jeden Fall seien sie wichtig, ist Fabian Mayer überzeugt. „90 Prozent unserer Azubis haben vorher ein Praktikum bei uns gemacht.“ Trotzdem, es muss auch neu gedacht werden. So wie in Birkenfeld. Sigrid Schöpfer, Rektorin der dortigen Realschule plus mit angeschlossener Fachoberschule, berichtete, dass an ihrer Schule diskutiert wird, welche neuen Wege man gehen könne. Der Denkprozess sei noch nicht zu Ende.

Auch Politik und Verwaltung reagieren. OB Frühauf wies auf das Magazin „Jobzzone“ hin, das gedruckt und online Infos zu Ausbildungsberufen, unter anderem im Kreis Birkenfeld, gibt, und auf die Zweiminuten-Filme, die im Rahmen der Haltestrategie des Landkreises gedreht wurden und werden: Azubis stellen dort ihre Arbeit und ihr Unternehmen vor. Landrat Schneider sprach von der Job- und Ausbildungsmesse, die für 2019 in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Arbeitsagentur geplant ist: Verschiedenen Präsentationsformen für Job- und Ausbildungsplatzsuchende sollen gebündelt werden.

Auch Betriebe gehen längst neue Wege und präsentieren sich in Schulen. Der Ausbildungstag geht die umgekehrte Richtung: Schüler kommen in die Betriebe. Aber wie, fragte eine Frau in der Runde, kann man jene erreichen, die sich nicht interessieren? Schwierig sei das, sagt Martin Endres von der IGS Herrstein/Rhaunen, aber nicht unmöglich: Man müsse aus dem Ausbildungstag ein Ereignis machen. Also „peppig“ werden, wie es Geschäftsführer Andreas Weyand ausgedrückt hatte.

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer