Tag der Architektur: Goldener Engel erntet Lob und Kritik

Beim Tag der Architektur, einer bundesweiten Initiative, bei der auch 64 Projekte in Rheinland-Pfalz vorgestellt wurden, öffnete der Goldene Engel in Baumholder am vergangenen Wochenende seine Pforten. Bei Rundgängen und in Gesprächen mit den verantwortlichen Architekten bekamen Besucher Gelegenheit, sich ein Bild vom künftigen Kulturzentrum zu machen. Lob und Kritik: Die Reaktionen fielen erwartungsgemäß unterschiedlich aus.

Ein Bürogebäude in Mainz, ein Hotel in Ingelheim, ein Mehrfamilienhaus in Koblenz, eine Wohnanlage in Trier oder ein Gemeindehaus in Kaiserslautern: Prestigeträchtige Bauprojekte im ganzen Land wurden am vergangenen Wochenende im Rahmen des Tags der Architektur vorgestellt. Auf der erlesenen Liste fand sich auch der Goldene Engel in Baumholder. In der Westrichstadt war das Interesse am Angebot durchwachsen: Während sich am Samstag etwa 60 Gäste einfanden, war der Zulauf am frühen Sonntagnachmittag noch eher zurückhaltend, berichtet Architekt Marcus Hille.

Sehenswert ist das relativ kostspielige Langzeitprojekt (Baubeginn war 2012, die Gesamtkosten belaufen sich am Ende wohl auf rund 4,1 Millionen Euro mit einem Eigenkostenanteil von 800 000 Euro), dessen Fertigstellung ein ums andere Mal hinausgeschoben wurde, allemal. Die historische Fassade und der futuristisch anmutende Anbau ziehen die Blicke auf sich. „Alt und Neu prallen hier aufeinander. Dieser Gegensatz ist sehr reizvoll und wurde gut umgesetzt“, meinte etwa ein Besucher. Zwar waren beim Tag der Architektur bereits erste Einrichtungsgegenstände, darunter Sitzblöcke, Theken und Bücherregale für die Bibliothek, und auch erste Ausstellungsstücke zu finden, jedoch sah es im Inneren noch etwas kahl aus.

Viele Gedanken haben sich die Planer gemacht: Eindrucksvoll ist beispielsweise der offene Charakter des Gebäudes, der Bereiche und Etagen miteinander verbindet und die Neugier der Gäste weckt. Alle räumlichen Strukturen sind genau auf die Einrichtungsgegenstände abgestimmt, die später dort platziert werden sollen. Tolle Aussichten auf das Umfeld bieten die großen Fenster. Eine puristische Wirkung soll sich durch die Reduktion auf wenige Materialen entfalten. „Ich finde, das Gebäude ist schön geworden. Man hat sich viel Mühe gegeben. Dennoch hätte ich mir für die Stadt eher ein Bürgerhaus gewünscht“, bekundete eine Baumholderin. „Die Qualität des Sichtbetons ist schlecht und sieht unschön aus“, meint ein anderer Gast, dem das Gebäudeinnere in seiner Gänze nicht zuspricht.

„Es kommt letztendlich darauf an, dass das Gebäude auch wirklich mit Leben gefüllt wird und kein weiteres schnödes Museum daraus wird. Büchervorstellungen regionaler Autoren wären beispielsweise eine gute Idee. Wenn es fertig ist, werde ich es mir auf jeden Fall noch mal ansehen“, sagte eine weitere Besucherin. Endgültig eröffnet werden soll der Goldene Engel am Wochenende vom 15. und 16. September dieses Jahres – das kündigten die ausgelegten Flyer im Eingangsbereich an.

