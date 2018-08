"Summer Fade Out": Festival zieht vom Bostalsee in die Birkenfelder Stadthalle

Das „Summer Fade Out“ geht in die dritte Runde und kommt zurück in den Kreis Birkenfeld. „Am Samstag, 1. September, geben sich ab 17 Uhr wieder viele Stars und regionale Acts das Mikrofon in die Hand, um gemeinsam den Sommer ausklingen zu lassen“, kündigen die Veranstalter Kevin Quint, Tristan Logiewa und Maximilan Bamberger an. Das geschieht nach zwei Open-Air-Festivals erstmals „Indoor“, wie sie es formulieren – und zwar in der Stadthalle Birkenfeld mit einem der früheren Gewinner der Fernsehcastingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) als Headliner.

Daniel Schumacher gewann 2009 die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Am 1. September kommt er als Topact zu einem Musikfestival nach Birkenfeld, dessen Terminwahl schon für Kritik sorgte.

Mit dem Weg unter ein Hallendach reagiert das Trio auf eine bittere Erfahrung. 2016 hatten die drei jungen Leute aus Idar-Oberstein mit ihrer Firma Riverflow Entertainment das erste „Summer Fade Out“ mit diversen Rappern wie Kay One auf die Beine gestellt. Diese Premiere vor dem früheren Hertie-Gebäude in Oberstein war mit rund 1000 Besuchern auch ein voller Erfolg. „Danach wollten wir mit dem Festival noch größer werden und am Bostalsee langfristig etwas aufbauen. Das hat sich aber leider überhaupt nicht ausgezahlt“, sagt Kevin Quint im NZ-Gespräch.

Pech mit Absage und Wetter

Die 2017er-Auflage wurde für Riverflow auch finanziell ein Schlag ins Wasser. Kurz vor dem auf zwei Tage ausgeweiteten Open Air mussten die Veranstalter die Absage von Topstar Lena Meyer-Landrut bekanntgeben, und dann hatte das Festival, bei dem Schlagersängerin Vanessa Mai das zweite große Zugpferd sein sollte, auch noch mit schlechtem Wetter zu kämpfen. Das Ergebnis: Nur etwa 800 Fans kamen zum „Summer Fade Out“ am Bostalsee, was deutlich zu wenig war, um die entstandenen Kosten aufzufangen. Als Konsequenz musste Riverflow Entertainment Insolvenz anmelden.

Das Festival selbst wollten Quint, Logiewa und Bamberger aber nicht einfach sterben lassen. Nur sollte es in kleinerem Rahmen und damit mit begrenztem finanziellen Risiko sowie vor allem in einer Halle und nicht mehr unter freiem Himmel über die Bühne gehen. Die Wahl des Veranstaltungsorts, der wieder im heimischen Kreis sein sollte, fiel auch deshalb auf Birkenfeld, „weil wir dort deutlich günstigere Preise als in den Idar-Obersteiner Hallen zahlen müssen“, sagt Quint.

Das vor allem wohl jüngere Publikum darf sich als Hauptzielgruppe darauf freuen, dass beim dritten „Sommer Fade Out“ der Popsänger Daniel Schuhmacher, DSDS-Gewinner im Jahr 2009, auftreten und sicher auch seinen damaligen Siegertitel „Anything but Love“ präsentieren wird. Zweiter Top Act des Abends wird Beata Beatz. Mit ihrem Hit „Speed of Light“ hat sie in den US-Charts eine Spitzenposition verbucht und in vielen anderen Ländern weltweit Gold- und Platinauszeichnungen eingeheimst. „Nun will diese weltweit erfolgreiche Sängerin den deutschen Markt erobern und hat sich hierfür niemand Geringeren als Raplegende Azad ins Boot geholt“, kündigen die Organisatoren des „Summer Fade Out“ an. Sie werben zudem damit, dass das Festival „auch in der Breite erneut stark besetzt ist“. Denn mit dem ehemaligen DSDS-Kandidaten Rene Müller, Jermaine Alford und Lucia Dragone werden wieder einige bekannte Gesichter für jede Menge musikalische Qualität sorgen. „Außerdem wird das erfolgreiche DJ-Duo SOS Project aus Frankfurt dem Publikum mächtig einheizen.“

Auch an regionalen Acts werde es mit den Auftritten der Idar-Obersteiner Künstler Kevin Q, MVXXIM, KC Bull und Ricky C nicht mangeln, kündigen die Organisatoren an. Sie hoffen darauf, dass sie die Birkenfelder Stadthalle mit einer Kapazität von rund 600 Besuchern am 1. September möglichst voll bekommen.

Aufmerksamen Lesern wird es aber vielleicht schon aufgefallen sein: Der Termin für das „Summer Fade Out“ fällt mit dem Prämienmarkt zusammen, der auf dem Talweiherplatz gefeiert wird. Dort steht zwar am 1. September ein „Bayerischer Abend“ auf dem Programm, der vermutlich eine etwas andere Klientel anlocken wird als das Festival in der Stadthalle, aber Bürgermeister Miroslaw Kowalski betont gleichwohl: „Ich bin alles andere als glücklich, dass es diese Terminüberschneidung gibt, und bedaure es, dass man in der Zeit unseres großen Volksfestes Veranstaltungen ansetzt, die damit konkurrieren. Wir sind über jeden Besucher froh, der zum Talweiher kommt. So werden durch diese Veranstaltung aber wohl einige Leute wegbleiben“, sagt Kowalski.

Turnverein ist Vermieter

Dem Organisatorentrio wolle er dabei aber gar keinen Vorwurf machen, „weil sie vielleicht gar nicht auf diese Terminkollision hingewiesen wurden“. Genau das betont auch Quint: „Ganz ehrlich, davon erfahre ich jetzt erst von Ihnen“, stellt er im NZ-Gespräch klar. Weder bei der Anmietung der Stadthalle, die über den Turnverein Birkenfeld (TVB) läuft, noch bei der Buchung des Tanzpubs Carneby für die geplante After-Show-Party habe man Kenntnis davon erhalten, dass parallel zum „Summer Fade Out“ der Prämienmarkt stattfindet.

„Wenn wir das gewusst hätten, dann hätte man sicher auch darüber nachdenken können, für das Festival auf ein anderes Wochenende auszuweichen“, sagt Quint. Nun lasse sich der Termin aber nicht mehr ändern, da die Verträge mit den auftretenden Künstlern schon unter Dach und Fach sind und der Vorverkauf schon gestartet ist. „Man sollte die Sache aber vielleicht auch positiv sehen. Vielleicht gibt es ja auch Synergieeffekte, und die Kombination aus unserem Festival und dem Prämienmarkt führt dazu, dass an diesem Abend besonders viel in Birkenfeld los sein wird und dort sozusagen sogar ein kleiner Hype ausbricht“, sagt Quint.

Dessen ungeachtet wirkt aber auch Hans-Peter Lampel im NZ-Gespräch etwas zerknirscht. Er ist sowohl Stadtratsmitglied als auch TVB-Vorsitzender, wobei er in letztgenannter Funktion nicht direkt für die Vermietung der Stadthalle zuständig ist. Das übernimmt ein anderes Mitglied im Verein, wobei Lampel in diesem Fall von einer „suboptimalen Entscheidung“ spricht. „Bei einer privaten Feier wäre es etwas anderes. So ist das Ganze aber dumm gelaufen. Denn auch aus meiner Sicht ist es nicht so sinnvoll, dass am 1. September nun neben dem Prämienmarkt noch eine andere größere Veranstaltung in Birkenfeld über die Bühne geht.“

Tickets für das dritte „Summer Fade Out“ am Samstag, 1. September, in der Birkenfelder Stadthalle sind ab sofort für 10 Euro im Internet unter www.ticket-regional.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

