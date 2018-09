Sucht hat viele Gesichter: Bei sozialen Netzwerken sind Mädchen anfälliger, bei Ballerspielen die Jungs

Mit der Gesellschaft verändern und verlagern sich auch Suchtprobleme, und auf solche teilweise neuen Verhältnisse muss sich auch die Suchtberatung einstellen. Das wurde bei der Vorstellung des Jahresberichtes der Suchtberatung des Kreises, die seit 2015 ein Fachbereich des Diakonischen Werks ist, deutlich.

Zur Vorstellung des Jahresberichts der Suchtberatung waren (von links) Pfarrer Daniel Witting, Natalie Herz, Claudia Greber, Anneliese Burd von der Abteilung Jugend und Schulen der Kreisverwaltung, Katharina Kliemas, Superintendentin Jutta Walber, Thomas Reichert und Verwaltungskraft Viktoria Lutz in die Pappelstraße gekommen.

So kam vor einigen Jahren als Modellprojekt des Landes die Fachstelle Glücksspielsucht hinzu. Hier werden inzwischen auch Menschen mit einem pathologischen Internetkonsum wie etwa dem problematischen Umgang mit sozialen Medien, Computerspielen oder Streaming. Eine weitere anwachsende Problemgruppe sind alte Menschen mit Suchtverhalten, für die es bislang kaum Betreuungskonzepte gibt.

Wie Pfarrer Daniel Witting, kommissarischer Geschäftsführer des Diakonischen Werks Obere Nahe, bei der Vorstellung des Berichts erläuterte, sei die Suchtberatung nach der Abwicklung des „Help-Center“ mit allen Bereichen übernommen worden. Hierzu gehöre auch die von Katharina Kliemas betreute Wohngemeinschaft mit neun Plätzen, die wie auch die Beratungsstelle von der Tiefensteiner Straße umgezogen sei. Leider habe sich die Hoffnung, die Übernahme kostenneutral gestalten zu können, nicht erfüllt. Zwar sei die Finanzierung des laufenden Betriebs durch die Kostenträger Land, Kreis und Kirchengemeinde nach wie vor gewährleistet, aber Umzug samt notwendiger Umbaumaßnahmen sei mit rund 50.000 Euro aus den Rücklagen der Kirchengemeinde finanziert worden.

Thomas Reichert, mit einer halben Stelle für die Beratung bei Glücksspielsucht zuständig, erklärte hinsichtlich der übermäßigen Nutzung von Handy und Computer, dass dies zwar ein zunehmendes Problem sei, das aber hier weit weniger ausgeprägt sei als in den Großstädten. Auffallend sei, dass hier – ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Suchtformen – Mädchen, vor allem was den Umgang mit sozialen Netzwerken betreffe, deutlich stärker als Jungen gefährdet sind, während bei diesen umgekehrt sogenannte „Ballerspiele“ ein deutlich geringeres Suchtpotenzial besitzen. Hinsichtlich des klassischen Glücksspiels, insbesondere Geldautomaten, sei bei Personen aller Altersklassen das Gefahrenpotenzial besonders groß, weil es in der Regel die Sucht mit den erheblichsten finanziellen Folgen sei. Idar-Oberstein gehöre zu den Städten mit der höchsten Spielautomatendichte im Land.

Durch die demografische Entwicklung gewinne das Thema Alter und Sucht zunehmend an Relevanz, erklärte Drogenberaterin Natalie Herz. Schwierig seien auch Betreuungsangebote für ältere Drogensüchtige, dabei hoffe man auf ein verstärktes Engagement der Sozialstationen. Gerade bei älteren Menschen gebe es einen fließenden Übergang zwischen Medikamentenmissbrauch und Sucht, was häufig auch dadurch befördert werde, dass Rezepte ohne weitere Nachprüfungen immer weiter verlängert werden. Zu einem zunehmenden Problem werden, so berichtete Drogenberaterin Claudia Greber, Aufputschmittel, zu denen angesichts eines steigenden Leistungsdrucks immer häufiger gegriffen werde. Ein zunehmendes Problem stellen auch die nun erwachsen werdenden sogenannten „Ritalin-Kinder“ dar, die vor allem zu Amphetaminen, die auch Bestandteil von Ritalin sind, greifen.

Auf Nachfrage von Landrat Matthias Schneider, der ebenso wie Superintendentin Jutta Walber bei der Vorstellung des Jahresberichts zugegen war, erklärte Natalie Herz, dass eine besondere Drogenproblematik durch Immigranten derzeit nicht feststellbar sei. Allerdings habe die Erfahrung mit jugendlichen Russlanddeutschen in den 1990er-Jahren gezeigt, dass man bei einer misslungenen Integration mit einer Verzögerung von einigen Jahren mit einem verstärkten Drogenkonsum rechnen müsse. Hierbei ist laut Pfarrer Witting insbesondere zu erwarten, dass „schmutzige, billige Drogen“ wie Heroin wieder zunehmend eine Rolle spielen.

