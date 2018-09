Stromkabel an Straßenlaternen am Baumholderer Weiher freigelegt

Aus unserem Archiv

Baumholder

In der Nacht zum Mittwoch wurden auf den Weiherrundweg in Baumholder 14 Wartungsklappen an Straßenlaternen entwendet. Zum Öffnen der Klappen haben die unbekannten Täter vermutlich ein Spezialwerkzeug benutzt, so die Polizei. Die Laternen wurden durch das Vorgehen nicht beschädigt, die Funktion wurde ebenfalls nicht beeinträchtigt, jedoch wurden stromführende Kabel zugänglich.