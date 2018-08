Streetworkerin: Spielball der Politik

Die Verbandsgemeinden (VG) Birkenfeld und Baumholder haben im August 2017 mit Streetworkerin Jeanette Geßner eine Ansprechpartnerin für Problemjugendliche eingestellt. Doch nun tut sich aus Sicht von Geßner für sie ein Konfliktfeld auf, mit dem sie nicht gerechnet hätte und das sie auf der eigens eingerichteten Facebook-Seite der Streetworkerin öffentlich macht.

Streetworkerin Jeanette Geßner übt Kritik. Nicht alle können nachvollziehen, warum sie dafür ihre Facebook-Seite genutzt hat. Die Stadt setzt weiter auf konstruktive Zusammenarbeit.

Foto: Silke Bauer (Archiv)

Sie klagt darüber, dass ihr durch „die Bürokratie die Arbeit erschwert“ wird und sie das Gefühl hat, „dass man mich zum Spielball der Politik macht“. Auslöser für ihren Frust ist das Hin und Her um die Einrichtung und die Arbeitsbedingungen in ihrem Büro im städtischen Jugendzentrum (JUZ). Die VG als Dienstherrin von Geßner und die Stadt, die ihre Stelle mitfinanziert, hatten vorab vereinbart, dass die Streetworkerin einen Raum im JUZ beziehen sollte. Das Haus in der Straße „Auf Ellenborn“ wurde zum Zeitpunkt, als Geßner ihren neuen Job antrat, aber noch umgebaut. Es kam danach zu Verzögerungen bei der Fertigstellung des Büroraums und danach um die Frage, wer die Möbel dafür bereitstellt. Laut Geßner habe die VG schließlich für diesen Zweck noch einmal zusätzlich 5000 Euro beigesteuert, was auch VG-Bürgermeister Bernhard Alscher im NZ-Gespräch bestätigt.

Erst um den 10. April seien dann die Möbel komplett aufgebaut worden, berichtet die Streetworkerin. Schwerpunktmäßig sucht Geßner zwar draußen an bekannten Treffpunkten wie dem Talweiherplatz oder dem Stadion „Am Berg“ den Kontakt zu Jugendlichen. Aber auch bei ihrer Stelle sind Dinge im Büro zu erledigen, wo sie zudem auch Sprechzeiten für vertrauliche Gespräche mit Jugendlichen anbieten will. „In Baumholder wurde das alles ganz reibungslos geregelt und läuft hervorragend“, betont Geßner im NZ-Gespräch. In Birkenfeld hingegen habe sie sich damit behelfen müssen, für ihre Bürotätigkeiten in erster Linie freie Arbeitstische im VG-Rathaus zu nutzen. „Ich hatte also keinen festen Platz, um meine Sachen abzulegen“, sagt Geßner. Ohnehin gebe es hinsichtlich ihres Domizils im JUZ weitere Probleme. Die Stadt, die Hauseigentümerin ist, habe ihr zwar zwei Schlüssel – einen für ihr Büro und einen für die Außentür – ausgehändigt, aber Letzterer sei nicht nutzbar. „Er klemmt. Das heißt: Ich kann auf-, aber nicht mehr abschließen. Das ist natürlich absolut kein Ding“, sagt Geßner.

Keine Schlüssel erhalten

Denn sie könne das JUZ nach ihrem Dienstende, das zumeist erst zu späterer Stunde ist, doch nicht einfach unabgeschlossen verlassen. Doch für die Streetworkerin gibt es noch zusätzlichen Grund zur Beschwerde: Für die Küche und das Personal-WC sei ihr von der Stadt die Aushändigung von Schlüsseln verweigert worden. „Ich soll mir also zum Beispiel mein Kaffeewasser aus den öffentlichen Toiletten im JUZ nehmen. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen“, schreibt Geßner in ihrem Facebook-Post.

Im NZ-Gespräch betont die Streetworkerin zwar, dass „mir die Arbeit mit den Jugendlichen in Birkenfeld definitiv Spaß macht“, sie stellt aber zugleich in ihrem Facebook-Post klar, „dass ich meine Arbeitszeiten nicht an die Öffnungszeiten des JUZ anpassen kann und auch niemand von mir verlangen kann, dass ich immer wie ein Bittsteller darum betteln muss, wenn ich mal einen Kaffee kochen will oder die Toilette benutzen möchte“. Diese Situation sei nicht nur „traurig, sondern auch beschämend. So kann ich nicht arbeiten“, schreibt Geßner abschließend.

Für diesen Standpunkt zeigt ihr Dienstherr volles Verständnis. Auch VG-Chef Alscher sagt im NZ-Gespräch, dass die Rahmenbedingungen für Geßners Büroarbeit im städtischen JUZ schlecht seien und er nicht nachvollziehen könne, warum die Stadt der Streetworkerin nicht die fehlenden Schlüssel aushändige. Wie Geßner gegenüber unserer Zeitung sagt, sei sie sich zwar der Tatsache sehr wohl bewusst, dass ihr öffentlicher Post auf Facebook möglicherweise zur Verstimmung bei der Stadt führt. Sie habe sich zu diesem Schritt aber erst entschlossen, weil zuvor mehrere Versuche, Gespräche mit den Verantwortlichen der Stadt zu führen, gescheitert seien.

In diesem Punkt steht jedoch Aussage gegen Aussage. Denn der Erste Beigeordnete Jörg Bruch, zuständig für den Geschäftsbereich Jugendarbeit und somit auch fürs JUZ, betont im NZ-Gespräch ausdrücklich: „Frau Geßner hat sich bisher wegen dieser Angelegenheit noch nie direkt bei mir gemeldet.“ Er sieht die Stadt auch völlig zu Unrecht an den Pranger gestellt. Was die Möblierung des Büros anbelangt, seien die vor der Einstellung Geßners zwischen Stadt und VG vereinbarten Regelungen undeutlich gewesen, sagt Bruch. Letztendlich habe dies – und damit auch die Verzögerungen bei deren Aufstellung – aber im Verantwortungsbereich der VG gelegen. Auch bei den Streitereien um die Schlüssel sieht der Beigeordnete die Stadt nicht als Schuldige. Den Außenschlüssel fürs JUZ habe Geßner bereits im Januar erhalten. „Dass er defekt ist, war natürlich ein Fauxpas“, sagt Bruch. Aber die Stadt habe auch erst im März erfahren, dass Geßner dies beanstandet hatte. „Ich habe dann umgehend eine Mail an die VG-Verwaltung geschickt, dass dieser Schlüssel nachgemacht werden soll, und im selben Schreiben auch darum gebeten, dass die Streetworkerin einen Schlüssel fürs Personal-WC bekommen soll. Eine Rückmeldung aus dem Rathaus habe ich bisher aber noch nicht erhalten“, sagt Bruch. Etwas anders sehe es mit dem Küchenschlüssel fürs JUZ aus.

Konzept gefordert

„Da fehlt mir etwas der Glaube, warum das nötig sein soll“, erklärt der Beigeordnete. In ihrem Büro gebe es nämlich einen Wasseranschluss und es sei dort auch der Einbau eines Spülbeckens geplant gewesen. Über die Tatsache, dass Geßner ihrem Unmut via Facebook kundgetan hat, sagt Bruch: „Ich bin darüber maßlos enttäuscht und muss das erst einmal sacken lassen, dass sie auf diesem Weg Sachen breittritt, die eigentlich intern auf dem Verwaltungsweg geregelt werden sollten.“ Er verweist darauf, dass er als früheres Mitglied im VG-Rat mit der SPD-Fraktion „jahrelang darum gekämpft habe, dass ein Streetworker eingestellt wird. Da ist es doch hirnrissig anzunehmen, dass ich Frau Geßner jetzt Steine in den Weg legen will.“ Er sei auch nach wie vor fest davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, dass das JUZ der richtige Standort für ihr Büro ist, „da wir Synergieeffekte zwischen der offenen und der stationären Jugendarbeit schaffen wollen“. Allerdings warte er nach wie vor darauf, dass Geßner ihm ein gefordertes Konzept vorlegt, wie eine solche Verzahnung zwischen den Aktivitäten aussehen könnte. „Nichtsdestotrotz bin ich natürlich weiterhin an einer konstruktiven Zusammenarbeit mit Frau Geßner interessiert. Es ist aber auch an ihr, dafür etwas zu tun“, sagt Bruch abschließend.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner