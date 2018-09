Sticheleien zur Landratswahl: Matthias Schneider warnt vor einem "trojanischen Pferd"

Als das Ergebnis verkündet wurde, fiel vielen fast hörbar ein dicker Stein vom Herzen: Amtsinhaber Matthias Schneider wurde am Donnerstagabend in der Elisabeth-Stiftung in Birkenfeld mit 87,5 Prozent der Stimmen als Landratskandidat der CDU gewählt. Ulrike Nadig aus Rhaunen, die ihren Hut in der Versammlung in den Ring geworfen hatte, erhielt nur ganze vier Stimmen.

Mit Jubel nahmen die knapp 100 erschienenen Mitglieder das Ergebnis auf. Kreisvorsitzender Christian Wilhelm (links) gratulierte Matthias Schneider (rechts seine Lebensgefährtin Yvonne Kirsch) danach als Erster zu seiner Nominierung als Landratskandidat der CDU.

Foto: Reiner Drumm

Erleichtert war die große Mehrheit deswegen, weil die 62-Jährige im Februar mit ihrer Kandidatur für den Kreisvorsitz nur ganz knapp gescheitert war – Ausdruck von Querelen im Kreisverband. Wäre sie gewählt worden, wäre dieser wohl in eine schwere Krise gestürzt. Diesmal war von dem Lagerdenken so gut wie nichts mehr zu spüren: Die CDU präsentierte sich geschlossen und schickte Schneider mit einem guten Ergebnis, das er selbst sogar als „überwältigend“ empfand, in den Wahlkampf: „Damit habe ich in meinen kühnsten Träumen nicht gerechnet“, meinte er in einer ersten Reaktion.

Von 96 abgegebenen Stimmen entfielen bei sieben ungültigen und einer Enthaltung 84 auf den Amtsinhaber. Kreisvorsitzender Christian Wilhelm hatte eingangs an eine Aussage von Peter Simon bei der Nominierung von Matthias Schneider im März 2010 erinnert. „Ich freue mich eigentlich schon auf deine Wiederwahl in acht Jahren“, hatte der frühere Bürgermeister von Idar-Oberstein dem damals noch krassen Außenseiter mit überbordendem Optimismus Mut gemacht – vermutlich ohne damals selbst ernsthaft daran zu glauben, dass das wahr werden könnte. Denn nur ganz wenige hätten seinerzeit darauf gewettet, dass der Forstbeamte gegen den damaligen Amtsinhaber Axel Redmer gewinnen würde und jetzt als klarer Favorit in die Wahl am 26. August geht.

Er stehe für ein konstruktives Miteinander, das ihm von Kritikern als Lavieren ausgelegt werde, betonte der 55-Jährige am Donnerstag in seiner Bewerbungsrede. Er sei davon beseelt, dass man für Entscheidungen immer ein festes Fundament brauche. Auch dem Vorwurf, er besuche zu viele Veranstaltungen, widersprach der Landrat: Gemäß seinem Wahlkampfmotto „Sehen, wo die Menschen sind“ halte er diese Art von Bürgernähe für ganz wichtig. Dafür nehme er auch einen langen Arbeitstag, der in aller Regel von 7.30 bis nach 21 Uhr abends dauere, in Kauf. Stolz ist Schneider darauf, dass er vor rund einem halben Jahr in den geschäftsführenden Vorstand des Landkreistages berufen wurde: „Das ist eine Ehre, die nicht jedem zuteil wird.“

Bei seinem Amtsantritt habe er wegen der demografischen Entwicklung und der Abseitslage des Landkreises eine belastete und bedrückende Stimmung vorgefunden. Inzwischen sei es gelungen, diese Entwicklung mit vereinten Kräften zumindest im Westen umzukehren: In den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Baumholder gebe es Bevölkerungswachstum. Aber auch für Idar-Oberstein scheine der Weg wieder nach oben zu führen. „Nur eine stabile Achse zwischen Idar-Oberstein und Birkenfeld kann den Landkreis nach vorn bringen“, zeigte sich der Landrat überzeugt.

Er stehe nach wie vor voll zum Nationalpark, betonte er. Auch um den Oak-Garden in Neubrücke werde der Landkreis von vielen beneidet. Der Erfolg sei auch in diesem Fall mit viel Kleinarbeit verbunden: „Da müssen Sie auch mal durch die kulinarische Hölle und bis spät abends Reisschnaps trinken“, plauderte der Landrat aus dem Nähkästchen. Zu den wichtigsten Aufgaben zählt er den Ansatz, junge Menschen zu halten und anzulocken. Zur Gebietsreform gebe es noch viele Fragezeichen. „Auf keinen Fall dürfen wir uns dem Kreis Bad Kreuznach einfach hintendrauf schnallen lassen. Dann haben wir verloren.“

In einem Tempo wie einst Dieter-Thomas Heck bei der „Hitparade“ präsentierte der Landrat seine alphabetisch geordnete Leistungsbilanz. „Ich bin stolz auf meinen früheren Beruf“, kommentierte er die von Bernhard Alscher, Bürgermeister der VG Birkenfeld, bekundeten Zweifel daran, dass er als Förster das nötige Fundament für den Landratsjob habe. Ohne Alschers Namen zu nennen, warnte Schneider angesichts der Kandidatur von Michel Grandmaire (FLKB) vor einem „trojanischen Pferd: Ich möchte nicht, dass der Landkreis zukünftig aus dem Rathaus einer Verbandsgemeinde heraus gesteuert wird“.

Sie stehe für einen neuen, zukunftsorientierten Kurs, betonte Ulrike Nadig. Sie habe schon lange keine Rede mehr mit so vielen Allgemeinplätzen gehört, kommentierte Kirsten Beetz ihre Ausführungen. Die Sprecherin der CDU-Kreistagsfraktion mahnte deswegen und mit Hinweis darauf, dass Nadig noch nicht einmal ein Jahr in der CDU sei und dort bisher keinerlei Engagement gezeigt habe, das Amt des Landrats „nicht zur Farce zu machen“.

Von Kurt Knaudt