Sternenkinder: Das erste und letzte Bild

Wird das Gefühl, den Eltern eine Erinnerung von unschätzbarem Wert geschenkt zu haben, stärker sein als das der Ohnmacht und Trauer? Diese Frage stellte sich Andreas Hofmann gut zwei Jahre lang. Dann entschied sich der zweifache Vater für eine ganz besondere Kunst der Bildersprache.

Solche Fotos von Sternenkindern macht Andreas Hofmann. Foto: Dein Sternenkind.eu

Im Januar dieses Jahres lässt sich der Birkenfelder Bürokaufmann und Hobbyfotograf auf der mit Sozial-Preisen ausgezeichneten Internetplattform www.dein-sternenkind.eu registrieren. Dort können sich Fotografen eintragen lassen, um Eltern unentgeltliche Fotografien und/oder Videos von ihrem Sternenkind (Babys, die tot zur Welt kommen, nur kurze Zeit zu leben haben oder von plötzlichem Kindstod betroffen sind) anzubieten.

Es gibt keine Sprache dafür. Manchmal heißt es lapidar, man habe das Kind verloren. Es ist immer noch ein gesellschaftliches Tabu: Es geht um das Abschiednehmen, bevor das Leben begonnen hat. Die Erinnerungsbilder der bundesweit mittlerweile mehr als 400 registrierten Fotografen werden ein Leben lang halten und sind für Eltern unendlich wertvoll, wie die Erfahrung und mittlerweile unzählige Rückmeldungen zeigen. Zudem können die Bilder eine wichtige Unterstützung bei der Trauerbewältigung sein.

Hofmann ist ehrenamtlich aktiv. Das heißt: Er erhält keinen Cent für seinen Einsatz. Auch die Fahrkosten werden nicht erstattet. Via einer speziell dafür entwickelten Handyapp wird er über einen möglichen Einsatz in einer Klinik informiert, er kann zu- oder absagen, wenn es nicht machbar ist. Entweder hat die Klinik auf das Angebot hingewiesen (was aber immer noch eher die Ausnahme ist), oder Eltern äußern den Wunsch und bitten via E-Mail über die Internetseite www.dein-sternenkind.eu um einen Fotografen. Hofmann, ganztags berufstätig, macht sich dann zum schnellstmöglichen Zeitpunkt auf den Weg, fährt zu Kliniken im Saarland oder in Rheinland-Pfalz – dort, wo er gebraucht wird. Manchmal wartet er: Es lässt sich eben nicht immer genau sagen, wann ein Kind zur Welt kommt. Ob es lebt oder nicht.

Andreas Hofmann aus Birkenfeld

Hofmann verweist auf die ausführlichen und gut aufbereiteten Informationen auf der Sternenkind-Internetplattform und erzählt: „Manchmal denkt man nicht sofort daran, professionelle Fotografien von seinem sterbenden oder bereits verstorbenen Baby zu machen – oder man ist unsicher, mit dieser sensiblen Aufgabe an einen fremden Fotografen heranzutreten.“ Eltern, die Fotos von ihrem Sternenkind besitzen, seien jedoch sehr dankbar dafür. Viele Eltern hätten gar keine Fotos von ihrem Sternenkind. Andere nur solche, die sie lieber nicht bei sich zu Hause aufhängen und keinem anderen zeigen möchten: Aufnahmen, die dann auf die Schnelle vom Klinikpersonal gemacht wurden.

Die psychologischen Hintergründe dieser Initiative sind nachvollziehbar: Eltern entwickeln in der Regel schon vor der Geburt, über die Monate der Schwangerschaft hinweg, eine starke emotionale Beziehung zu ihrem Baby. Doch wenn das Baby noch vor, während oder kurz nach der Geburt stirbt, haben die Eltern meist nur wenige greifbare Andenken an ihr Baby. Aus diesem Grund ist das Schaffen und Sammeln von greifbaren Erinnerungen für einen liebevollen und bewussten Abschied vom Baby unendlich wichtig. Dazu gehören neben Hand- und Fußabdrücken auch einfühlsame und würdevolle Fotografien des sterbenden oder bereits verstorbenen Babys. „Manche sehen aus, als ob sie schlafen. Anderen sieht man den Kampf ums Leben oder ihre Krankheit an. Der Anblick ist nicht immer schön. Natürlich versuche ich, so ästhetische und herzenswarme Aufnahmen wie nur möglich zu machen. Da braucht man Gefühl. Und auch Können im kalten Kliniklicht.“

Mittlerweile verfügt der 49-Jährige – einer der wenigen registrierten Fotografen in der Region – auch über Babykleidung, die den Sternenkindern passen könnte, und schmückende Accessoires. Wie es ehrenamtlich tätige Fotografen in diesem Bereich gibt, engagieren sich auch Schneiderinnen, die diese Kleidung kostenlos zur Verfügung stellen.

Die Bilder sollen Zeugnis sein: für die Existenz – oder auch den Tod – des kleinen Menschen, als Stütze für die verblassende, optische Erinnerung, als Hilfe, um die Trauer mit anderen teilen zu können, als Bestätigung, dass das Baby zur Familie gehört, als Zeugnis, Eltern zu sein.

Wichtig dabei ist, wie Hofmann sagt: „Man kann die Zeit nicht zurückdrehen und Fotos von seinem bereits verstorbenen und beerdigten Baby machen. Aber Eltern können Fotos machen lassen und sich diese erst anschauen, wenn sie dazu bereit sind. Ich übergebe die Bilder in einem verschlossenen Umschlag.“ Hofmann erlebt das Leid, die Trauer, die Tränen, den Schmerz der Eltern, wird mit eigenen, manchmal schwer erträglichen Gefühlen konfrontiert, wenn er die Fotos am heimischen PC betrachtet: „Aber ich erlebe gleichzeitig unglaublich viel Dankbarkeit für ein ganz wertvolles Geschenk. Leider gibt es noch viele Vorbehalte gegen diese Art des Abschiednehmens. Viele Sterneneltern wissen zudem nichts von diesem kostenlosen Angebot und werden nicht informiert.“ Vera Müller

Weitere Infos: www.dein-sternenkind.eu

Für diese Art von Bildern gibt es leider keine zweite Chance. Es ist das erste und auch das letzte Bild. Das sage ich auch Eltern, die vielleicht nicht aufs Foto mit ihrem Kind wollen. Andreas Hofmann ist seit Januar 2018 als Sternenkind-Fotograf in einer Datei registriert.