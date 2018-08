Statue aus Hottenbach: Jeder wollte den kleinen Gott aus Bronze sehen

Das Herz klopfte, Sascha Theis musste sich erstmal hinsetzen und das verarbeiten, was er gerade gesehen hatte: Bei Hottenbach war er im vorigen Jahr auf eine Götterstatuette gestoßen, 30 Zentimeter groß, aus Bronze gefertigt und mit Zinn überzogen. Ein Fund, wie ihn sich Hobbyarchäologen erträumen, aber selten erleben. Das war auch Theis klar. Er rief Hisso von Selle vom Birkenfelder Landesmuseum an, danach bekam die Geschichte ihre Eigendynamik. „Das war ein richtig toller Moment in meinem Leben“, erzählte Theis den Zuhörern im Birkenfelder Museum.

Die Götterstatuette in der Vitrine betrachten (von links) Archäologin Korana Deppmeyer, Landwirt Christian Fuchs, Museumsverwalter Hisso von Selle, Peter Nauert vom Verein für Heimatkunde, Finder Sascha Theis, Joachim Hupe, Leiter der archäologischen Denkmalpflege im Rheinischen Landesmuseum in Trier, und Stefanie Metz, die für diese Region zuständige Gebietsreferentin des Rheinischen Landesmuseums. Fotos: Reiner Drumm Foto: Reiner Drumm

Dort wurde die Statuette in einem Festakt vorgestellt, die Besucher drängten sich in der Keltenabteilung im ersten Stock um das Originalfundstück, als Experten des Rheinischen Landesmuseums Trier es am Sonntag enthüllten: Jeder wollte den kleinen Gott aus Bronze sehen. Das Original blieb nur einen Tag in Birkenfeld, allerdings ist eine Kopie angefertigt worden, die in einer Vitrine im Birkenfelder Museum steht. Auch eine kleine Delegation von Hottenbachern war nach Birkenfeld gekommen, darunter Landwirt Christian Fuchs, auf dessen Boden die Statue gefunden wurde.

Metallgestalter Samy Vermeulen aus Oberbrombach demonstrierte die Schmiedekunst der Römer in zünftiger Montur. Foto: Reiner Drumm

Zum Festakt hatte der Verein für Heimatkunde im Kreis Birkenfeld ein Rahmenprogramm organisiert, das zum Anlass passte. „Das war uns sehr wichtig“, betonte Peter Nauert, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, der die Gäste begrüßte. Vorm Gebäude waren mehrere Stände aufgebaut: Metallgestalter Samy Vermeulen aus Oberbrombach schmiedete einen römischen Zeltpflock, Kaspar Kampf, Erbe der Abentheurer Hütte, einen keltischen Armreif, bei einem Kalligrafen aus Simmern konnten sich Besucher ihren Namen nach Art der Römer gestalten lassen, Schriftsteller Norman Liebold aus Abentheuer las aus seiner Erzählung „Dämonenwall“, die sich um die Statuette von Hottenbach dreht. Und an der Station des Ehepaars Stumm ging es um Familienforschung.

Auch die Musik zum Festakt passte: Friederike Siemer spielte Harfe, unter anderem eine keltische Weise, und mit ihrem Studienkollegen Fabian Wink vom Umwelt-Campus (er mit Akkordeon) „Scarborough Fair“. Vor allem aber ging es um das Männlein aus Bronze, auf dem etliche Jahrhunderte ihre Spuren hinterlassen haben: Das Zinn ist an einigen Stellen abgelöst, die Oberfläche stark beschädigt, beide Arme fehlen, das linke Bein unterhalb des Knies ist ab. Aber es ist eine qualitativ hochwertige Figur, versicherte Archäologin Dr. Korana Deppmeyer vom Rheinischen Landesmuseum in Trier, die sich intensiv mit dem Fund beschäftigt hatte. Dass die Statuette etwas Besonderes ist, konnte man auch aus den Worten von Dr. Joachim Hupe, dem Leiter der archäologischen Denkmalpflege im Rheinischen Landesmuseum, heraushören: Üblicherweise würden die Funde nach der Bearbeitung wieder an den Finder zurückgegeben, nur selten würde das Museum ein Stück kaufen, sagte er. Und: Der Hottenbacher Fundplatz sei seit Langem bekannt, aber wenig beachtet worden.

Allzu viel weiß man noch nicht über die kleine Figur: Vermutlich stellt sie den Sonnengott Apollon-Sol dar (Sol ist das lateinische Wort für Sonne), Archäologin Deppmeyer ordnet sie nach stilistischen Merkmalen ins 2. oder 3. Jahrhundet nach Christus ein. Dazu passen auch weitere Funde von Theis: römische Münzen um das Jahr 270 und eine von 364 nach Christus. Doch zweifelsfrei lässt sich nicht belegen, ob es sich um eine Abbildung von Apollon-Sol handelt. Die Archäologin will sich nicht festlegen – die Statuette könnte auch Merkur, den Gott der Händler und Diebe, oder den Kriegsgott Mars zeigen. Die größte Übereinstimmung habe die Hottenbache Figur aber mit Sol, dem Sonnengott. Es gibt in und um Hottenbach eine Reihe von Bodenfunden aus römischer Zeit, darunter eine Villa Rustica. Doch Deppmeyer glaubt eher daran, dass die Götterfigur einst in einem kleinen Tempel gestanden hat. Der Finder erzählte, dass 1923 eine Schulklasse einen Tempel ausgegraben hatte. Er wollte diesen heiligen Ort der Römer wieder aufspüren – und entdeckte dabei die Götterfigur.

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer