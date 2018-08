Statt Schmuck gab es zu Weihnachten eine Reise in die Schmuckregion

Eine rundum zufriedene Bilanz ziehen jene 25 Schmuckschaffenden, die zum vierten Mal die Aktion „Offene Werkstätten“ organisiert hatten. Sie sind begeistert von der großen Resonanz: Am Wochenende reisten deutlich mehr Besucher in die Edelsteinregion Idar-Oberstein als in den Vorjahren, zum Teil ist von Verdopplungen der Besucherzahlen und mehr die Rede. Und das Wichtigste: Das Publikum sei von „sehr hoher Qualität“ gewesen, betonen die Hauptorganisatorinnen Tanja Falkenhayner (Emmert Design), Kerstin Kavalirek (Feinwerkk Leisel), Regina Gräber (Arkantus), Andrea Sohne und Sybille Delzeit (Goldschmiede Stellwagen, alle Idar-Oberstein) unisono.

Auffällig: Die Interessierten reisen zum Teil von weit her an, Rhein-Main und Köln/Bonn/Koblenz waren Schwerpunkte. Aber auch aus den USA und der Schweiz kamen Besucher. Die Tagesgäste sind nach wie vor in der Überzahl, es gibt aber auch Designfans, die Hotelzimmer buchen und den Besuch der Werkstätten mit Museumsstippvisiten oder einer Wanderung im Nationalpark verbinden. Mehrere Gruppen gaben bei einer Fragebogenaktion an, man reise jedes Jahr an, um vier oder fünf Werkstätten in Augenschein zu nehmen.

Während im Idar-Obersteiner Stadtgebiet sehr viel los war, ging es auf den Dörfern etwas ruhiger zu, die meisten Schmuckkünstler – wie Karin Drochner in Herrstein, Matthias Lind in Sensweiler oder Esther Fuchs in Kleinich – waren aber dennoch sehr zufrieden mit der Resonanz und berichten von großem Interesse.

Für Unmut sorgte die Tatsache, dass die Tourist-Info am Obersteiner Marktplatz am Sonntag nicht geöffnet war. Zahllose Besucher, die sich über die Örtlichkeiten informieren wollten oder einfach einen Stadtplan suchten, standen dort verärgert vor verschlossener Tür. Normalerweise beginnt die Touristensaison in Idar-Oberstein am 15. März (wenn auch die Felsenkirche wieder geöffnet hat), doch derzeit gibt es bei der TI Personalprobleme: Auf absehbare Zeit könne man aus Krankheitsgründen deshalb an Wochenenden und an Feiertagen nicht öffnen, sagte TI-Chef Dietmar Brunk auf NZ-Anfrage – das gilt auch für die bevorstehenden Osterfeiertage. Brunk: „Wir suchen händeringend Leute.“

Glücklicherweise konnten Hagen Stein und Stefanie Dingel da aushelfen, die in unmittelbarer Nähe ihre Werkstatt am Obersteiner Marktplatz betreiben und Tipps gaben, wie man zu den Kollegen findet. Das Original des Siegerstücks beim Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis 2017 lockte viele Besucher an, ebenso die Kleinserie eines ähnlichen Rings, den Stefanie Dingel extra für die Aktion gefertigt hatte. Auch bei Peter Lind in Idar standen die Menschen Schlange. Vor allem Kindern gefällt die Arbeit des Schleifens, sie dürfen auch selbst Hand anlegen: „Ich kam gar nicht aus der Werkstatt raus.“ Kerstin Kavalirek berichtet von einem Ehemann, der seiner Frau statt eines Schmuckstücks ein Wochenende in der Edelsteinregion geschenkt hat – das Schmuckstück, das sich die Ehefrau dann hier aussuchte, gibt es dann zum nächsten Weihnachtsfest.

Ein Ziel der Offenen Werkstätten sei es, die Schwelle für einen Besuch bei den Künstlern herabzusetzen, sagt Andrea Sohne, „und das funktioniert jedes Jahr besser“. Die Aktion ist auch prima Werbung für den Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt im August.

Fernsehberichte, Artikel im Magazin „Landlust“ und anderen Publikationen: Das Interesse an Schmuck aus Idar-Oberstein scheint zu wachsen. Tanja Falkenhayner glaubt, dass durch die beiden Südwestfunkfilme, die bundesweit auch auf anderen ARD-Regionalsendern zu sehen sind, der Fokus immer stärker auf Idar-Oberstein gelenkt wird. Zusammen mit der Werbung über Flyer, Plakate und Inserate im weiten Umkreis trage das nun Früchte. „Und die positive Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn es den Leuten hier gefallen hat, kommt noch hinzu.“

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt