Statt 5 Prozent Rendite macht Idar-Obersteiner Handwerker 130 000 Euro Verlust

In Zeiten von Niedrigzinsen halten viele Ausschau nach einer Alternative zum Sparbuch. Eine Alternative, die sowohl Kreditinstitute als auch Anlageberater und -gesellschaften anbieten, sind Fonds, die deutlich höhere Erträge als die klassische Spareinlage versprechen. Allerdings ist dort auch das Risiko besonders hoch – bis hin zum Totalverlust der Einlagen. Unter den Folgen dubioser Geschäftspraktiken hatten in den vergangenen Jahren viele unbedarfte Kunden zu leiden, zu ihnen gehört auch der Idar-Obersteiner Herbert G. (Name von der Redaktion geändert). Mittlerweile hat der Gesetzgeber reagiert, und es gibt hohe Auflagen bezüglich Dokumentation und Kundenaufklärung (siehe Zusatztext). Nur: Der Kunde muss das Kleingedruckte, das er unterschreibt, auch lesen...

Für den Handwerker Herbert G. begann es wie für viele andere Geschädigte auch: Ein Nachbar hatte ihn angesprochen und davon überzeugt, in eine „sichere und hochrentable“ Beteiligung in einen Immobilienfonds zu investieren. Als Beleg zeigte er ihm einen seriös aufgemachten Katalog von 120 Seiten mit Bildern, Berechnungen, Tabellen und Grafiken – da war von Verlustzuweisungen, Sonderabschreibungen, Prognoserechnungen, von gesonderten und einheitlichen Feststellungsverfahren und vielem mehr die Rede.

Gute Rendite versprochen

Vor allem aber, und das war es, was G. am meisten interessierte: von einer jährlichen Rendite von 5 Prozent. Das überzeugte G., ebenso wie weitere Angebote, die ihm der Nachbar nach und nach offerierte. In den kommenden zwei Jahren legte der Handwerker auf diesem Weg rund 150.000 Euro in fünf verschiedenen Fonds in unterschiedlichen Bereichen an – für Schiffsbeteiligungen, Immobilien oder auch Rentenfonds.

„Das hat alles sehr gut ausgesehen in den Prospekten, tolle Häuser in bester Lage, das schien mir alles sehr sicher zu sein“, erinnert sich G. „Außerdem habe ich über den Lohnsteuerjahresausgleich ja auch noch einen Teil des angelegten Geldes zurückbekommen.“ Zunächst lief alles gut. In den ersten Jahren wurde die Rendite ordnungsgemäß ausgezahlt. „Dann kamen immer wieder Gründe, warum nicht mehr ausbezahlt werden konnte, und Versicherungen, dass dies nur vorübergehend der Fall sei“, berichtet G. Doch allmählich wurde er misstrauisch. Im vergangenen Jahr im Mai wollte G. einen der Fonds, der gutes Geld für die Anlage in Schifffahrtsunternehmen versprochen hatte, kündigen. Einige Tage später bekam er die Antwort, die Kündigung sei nicht rechtmäßig, da sie nicht per Einschreiben geschickt worden sei. Nach dem Einschreiben kam dann der Hinweis, dass die Kündigungsfrist sechs Monate betrage.

Nebulöse Schreiben

Und schließlich im März dieses Jahres dann ein nebulöses Schreiben, in dem es heißt: „Nach Ihrer Kündigung findet die sogenannte Auseinandersetzung gemäß § 21 des Gesellschaftsvertrages statt. Dort ist geregelt, ob und in welcher Höhe sowie in welchen Raten Ihnen ein Auseinandersetzungsguthaben ausgezahlt werden kann. Insbesondere ist dies von der Liquiditätslage der Fondsgesellschaft abhängig. Die Höhe wird von den steuerlichen Beratern der Fondsgesellschaft auf Basis des Jahresabschlusses bzw. Ihrer Kapitalkontenstände zum Ende des Geschäftsjahres Ihres Ausscheidens ermittelt und liegt voraussichtlich im zweiten Halbjahr des Folgejahres vor.“

G. schätzt seinen Verlust auf rund 130.000 Euro – Geld, das eigentlich für seine Alterssicherung vorgesehen war. Da ist es auch kein Trost, dass vor wenigen Tagen das Dresdner Landgericht fünf Ex-Manager eines Finanzdienstleisters wegen gewerbsmäßigen Banden- und Kapitalbetruges zu Freiheitsstrafen zwischen viereinhalb und acht Jahren verurteilt hat. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie insgesamt 22.000 Anleger um etwa 312 Millionen Euro betrogen hatten. Ein weiterer früherer Mitarbeiter wurde wegen Beihilfe zu viereinhalb Jahren verurteilt. Laut Anklage haben die fünf Führungskräfte ein sogenanntes Schneeballsystem betrieben. Sie erfüllten also die Renditeversprechen langjähriger Anleger mit den Beträgen, die sie von neuen Geldgebern einsammelten – hielten diese aber in dem Glauben, ihr Geld werde gewinnbringend angelegt.

