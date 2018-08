Starkregen trifft vor allem Verbandsgemeinde Rhaunen

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld

Schlagartig verdunkelte sich am Mittwochnachmittag der Himmel über den Teilen des Kreisgebiets, heftiger Regen und teils auch Hagel setzten ein. Am schlimmsten traf es die Verbandsgemeinde Rhaunen, wo die Feuerwehr um 16.29 Uhr zum ersten Mal alarmiert wurde. 19 weitere Einsätze folgen, mit dem Schwerpunkt in der Ortsgemeinde Rhaunen, wo vor allem vollgelaufene Keller leer gepumpt werden mussten, schildert Frank Stolz, der Wehrführer der VG Rhaunen. Aber auch in Weitersbach und Bundenbach waren die insgesamt 60 Wehrleute der Ausrückbereiche 1 (Rhaunen und Stipshausen), 1a (Gösenroth und Schwerbach) sowie 2 (Bundenbach, Sulzbach und Bollenbach) im Einsatz. Kümmern mussten sich die Feuerwehrleute, die bis 19.30 Uhr mit der Beseitigung der Gewitterfolgen beschäftigt waren, auch um ein paar überflutete Straßen.