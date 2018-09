Stärkung des Wirgefühls: Hahnweilerer treffen sich beim Dämmerschoppen

Als „wichtigstes Bauprojekt der jüngeren Ortsgeschichte“ bezeichnete Hahnweilers Bürgermeister Heiko Bier die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses im vergangenen Jahr. Nach langer Planung wurde die Einrichtung für rund 300.000 Euro aufwendig umgestaltet und modernisiert. Von der Maßnahme erhoffte sich Bier, der sich bei seinem Amtsantritt im Frühjahr 2015 die Stärkung des Wirgefühls auf die Fahne geschrieben hatte, neue Impulse für das Miteinander in der Kommune.

Kommt gut an: Das neue Dorfgemeinschaftshaus in Hahnweiler ist für alle Generationen ein beliebter Treffpunkt. Beim Dämmerschoppen kommt Ortsbürgermeister Heiko Bier (Mitte) mit der Dorfjugend ins Gespräch. Foto: Benjamin Werle

Die Maßnahme trägt nun erste Früchte: Auf Biers Initiative öffnet die Einrichtung alle zwei Wochen freitags ab 19 Uhr zum Dämmerschoppen ihre Türen. „Oft finden sich zwischen 20 und 40 Einheimische zum Plaudern, Kartenspielen und Umtrunk ein“, berichtet der Bürgermeister. Auch am Dicken Donnerstag herrschte rund um die Theke im neuen Saal reges Treiben. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Speisen kommen natürlich dem Gemeindesäckel zugute. Das Interesse am Haus sei insgesamt groß, bekundet der Ortschef. Regelmäßig wird die Einrichtung für Feierlichkeiten oder ähnliche Anlässe von Privatpersonen und Vereinen gebucht. „Ich habe bereits die ersten Anfragen für das kommende Jahr erhalten“, verkündete Bier zufrieden.

Der Bürgermeister hat noch eine weitere gute Nachricht: Ab Mai wird der Restaurantbetrieb in der ehemaligen Pizzeria im Dorfgemeinschaftshaus wieder aufgenommen. Mit Rita Tietze, die sich mit einem Land- und Gasthaus im saarländischen Namborn-Hirstein einen Namen gemacht hat, schwingt künftig eine waschechte Hahnweilerin dort den Kochlöffel. Die Wirtin setzt neben Pizza auf bürgerliche Küche und wird voraussichtlich drei Tage in der Woche das Lokal öffnen. Bier sieht in der Wiederaufnahme des Restaurantbetriebs auch Potenzial für die Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens im Dorf: „Vielleicht lässt sich ja künftig gemeinsam mit der Wirtin wieder eine kleine Fastnacht auf die Beine stellen. Auch ein gemeinsames Konzept für die Kirmes wäre denkbar“, regt der Bürgermeister an. Die Hahnweiler Kerb, die im vergangenen Jahr wegen zu geringer Unterstützung bei Diensten und Organisation erstmals ausgefallen war, soll im Sommer definitiv wieder stattfinden, gab Bier bekannt.

Als größere Maßnahme steht in der Kommune in diesem Jahr die Instandsetzung der Friedhofsmauer an. Dort müssen die Furchen erneuter werden. Weichen soll der morsche Holzzaun, der durch einen höherwertigen Doppelstabszaun mit Stahlbeschichtung ersetzt wird. Die Anlegung einer Sonnenterasse ist an der Südseite des Dorfgemeinschaftshauses geplant. Außerdem möchte die Gemeinde in die Anschaffung eines neuen Rasenmähertraktors investieren. Am 28. April feiert der Schützen- und Gemütlichkeitsverein mit einem Festakt sein 125-jähriges Bestehen. Der Hahnweiler Traditionsverein nimmt an Wettkämpfen teil und leistet Nachwuchsarbeit. Stolz ist das Dorf auf Spitzensportler Marijan Griebel. Der 28-Jährige, der 2017 zum Junior-Rallye-Europameister gekürt wurde, tritt am kommenden Wochenende bei der Hunsrück-Saar-Pfalz-Rallye an, die teilweise auch über die Gemarkung Hahnweiler führt. Dort wird sich der Nachwuchschampion unter anderem mit seinem Bruder Felix messen. Fest eingeplant im Terminkalender der Ortsgemeinde ist der Weihnachtsmarkt am zweiten Dezemberwochenende. Die Veranstaltung lockte im Vorjahr zahlreiche Gäste auf den Vorplatz des Dorfgemeinschaftshauses.

Von unserem Mitarbeiter Benjamin Werle