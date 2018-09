Der Verein Frauen helfen Frauen möchte sich neu aufstellen, stärker positionieren und dabei auch zeitgemäße Wege gehen: Das wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Vereins, der Träger des Frauenhauses, des Frauennotrufs und der pro-aktiven Erstberatung ist, deutlich. Im Frauenzentrum in Idar herrschte Einigkeit: Angesichts des politischen Klimas und des Zeitgeistes, der Frauenanliegen und Arbeitsschwerpunkte des Vereins zunehmend infrage stellt, banalisiert und polemisiert, müsse es ein Ziel sein, mehr Mitstreiter in der Region zu gewinnen und das öffentliche Interesse wieder stärker wachzurufen: auch vor dem Hintergrund, dass im Mai 2019 Kommunalwahlen sind und die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Birkenfeld, Gertrud Wipfler, zum Jahresende 2018, spätestens aber im Frühjahr 2019, in Ruhestand geht. Ihre Nachfolge ist noch völlig ungeklärt. Im Mai dieses Jahres hatte der Verein interessierte Frauen zu einem Austausch mit der Bundestagsabgeordneten Antje Lezius und Karin Heisecke, Aktivistin für Geschlechtergerechtigkeit, eingeladen: eine gelungene und auch inspirierende Veranstaltung, die in ähnlichem Rahmen unbedingt wiederholt werden soll. In naher Zukunft wird es auf Facebook eine Seite für den Verein geben, auf der sich auch die Projekte präsentieren können und ein virtueller Austausch unkompliziert möglich ist.

Glückwünsche und Applaus gab es für Frauennotruf-Mitarbeiterin Barbara Zschernack: Sie ist seit 25 Jahren im Idar-Obersteiner Frauennotruf tätig. Und das mit großem Engagement und hoher Fachkompetenz, die über die Stadt ...

Lesezeit für diesen Artikel (709 Wörter): 3 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.