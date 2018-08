Stadtumbau beginnt in den nächsten Wochen

Nach vielen Diskussionen in den zuständigen Gremien wird es jetzt ernst: Wie Christoph Donie, Leiter der VG-Werke, auf Nachfrage mitteilte, wird in den kommenden drei Wochen die Neugestaltung des Marktplatzes beginnen. Das Projekt, das über das Bund-Länder-Programm „Stadtumbau“ mit 80 Prozent gefördert wird, sieht unter anderem eine Neugestaltung der Parkflächen inklusive der Anlage einer behindertengerechten Rampe vor. Parallel erhält der Weiherdamm Zaunanlage mit Gabionen – auch diese Maßnahme wird bezuschusst.

Der Baumholderer Marktplatz wird bald zur Großbaustelle. Im Zuge des Förderprogramms „Stadtumbau“ wird das Areal neu gestaltet, unter anderem entsteht eine behindertengerechte Verbindung zwischen der oberen und der unteren Ebene. Foto: Reiner Drumm

Mehr als nur einmal hatte man sich in den vergangenen Jahren im Bauausschuss und im Stadtrat im Beisein des zuständigen Architekten über Entwurfsplanungen und kostengünstige Möglichkeiten unterhalten. Nachdem sich die Räte schlussendlich – bereits im Februar – auf ein Konzept einigen konnten, kann das für Baumholder so wichtige Projekt „Stadtumbau“ nun endlich beginnen. Die Neugestaltung des Marktplatzes steht als Erstes auf der Agenda.

„Zunächst werden die Kanalarbeiten ausgeführt“, erklärt Christoph Donie. Danach gehe es dann ans Eingemachte, folgende Maßnahmen sind dabei vorgesehen: Drei neue Parkflächen sollen geschaffen werden – aus den beiden bereits vorhandenen Parkstufen und aus dem Schotterplatz in Richtung Ausweilerstraße. Alle Parkplätze werden gepflastert, damit sie sich vom Asphalt des restlichen Platzes abheben.

Die obere Parkstufe könnte beispielsweise für Kurzzeitparker und die untere für Dauerparker eingerichtet werden. Auch Busparkplätze und Taxihaltestellen wären denkbar. Die Parkplätze auf beiden Stufen befinden sich jeweils mittig, sodass man im Kreis um sie herumfahren kann. Die Fahrtrichtung auf der unteren Ebene wird voraussichtlich im Vergleich zum jetzigen Zustand geändert. Insgesamt stehen auf den Marktplatz dann 78 Stellplätze zur Verfügung – 48 auf der oberen und unteren Fläche, 30 auf dem Platz in Richtung Ausweilerstraße. Drei davon werden als Behindertenplätze ausgewiesen, zwei Plätze für E-Mobile sollen eingerichtet werden.

Die Zufahrt von der Kennedy-Allee soll ebenfalls umgestaltet werden. Die vorhandenen Beete an der Apotheke sollen zurückgebaut werden, um so die Einfahrt zu verbreitern und den Radius zu vergrößern. Dadurch wird die Möglichkeit gegeben, dass die gegenüberliegende Gaststätte im Sommer eine Außenbestuhlung aufstellen kann. Der Brunnen jedoch soll als gestalterisches Element stehen bleiben. Parallel zur Umgestaltung des Marktplatzes soll eine Maßnahme am Weiherdamm realisiert werden, die ebenfalls ins Förderprogramm „Stadtumbau“ fällt: Nachdem die Linden an der Westseite des Weihers vor einigen Jahren gefällt werden mussten, ist dort eine unschöne Lücke entstanden, die zudem wegen des dahinter abfallenden Geländes ein Sicherheitsrisiko birgt. Deshalb entschied sich der Bauausschuss, dort eine Zaunanlage zu installieren, die sowohl Grenze als auch gestalterisches Element sein soll.

Ein Wechsel aus Stabgitterelementen und Gabionen – das sind mit Steinen befüllte Drahtkörbe – soll dem Weiherdamm ein Stück Ästhetik zurückgeben. Insgesamt vier dieser Elemente sollen entlang des westlichen Weges platziert werden. Vor den Gabionen sind Ruhebereiche mit Bänken oder anderen Sitzgelegenheiten geplant. Um eine zusätzliche Akzentuierung zu erreichen, soll die Pflasterfläche des Weges ausgetauscht werden. Auch ein Beleuchtungskonzept ist vorgesehen.

Beide Maßnahmen zusammen – die Neugestaltung des Markplatzes und des Weiherdamms – schlagen mit rund 1,9 Millionen Euro zu Buche. Damit ist das Thema Stadtumbau aber noch nicht beendet: In einem nächsten Schritt wird am südlichen Ufer des Weihers der von vielen Baumholderern seit Jahren herbeigesehnte Spielplatz eingerichtet.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer