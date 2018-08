Stadtrat: Hunsrückspange liefert erneut Diskussion

Den Ansatz lieferte die SPD-Stadtratsfraktion vor einigen Wochen: Forderungen mit Blick auf die dringend nötige Umsetzung der Hunsrückspange muss Nachdruck verliehen werden. Der Stadtrat der Stadt Idar-Oberstein hat nun bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung in seiner Sitzung eine Resolution zum Neubau der L 190, der Hunsrückspange, beschlossen.

In dem Schreiben, das den Fraktionen im Landtag sowie Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie Wirtschafts- und Verkehrsminister Volker Wissing zugehen soll, heißt es: „Die L 190, die sogenannte Hunsrückspange, ist als Verbindungsspange zwischen der B 41 und der B 50 für die Stadt Idar-Oberstein von besonderer Bedeutung. Nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt, sondern vielmehr der gesamten Region an der oberen Nahe wird ganz wesentlich vom Ausbau dieser Verbindung abhängen, da die Hunsrückspange für das großräumliche Verkehrsnetz von Rheinland-Pfalz von besonderer Bedeutung ist.

Zwischen der A 61 bei Bad Kreuznach und der A 62 an der saarländischen Grenze gibt es auf rund 50 Kilometern keine angemessene Straßenverbindung zwischen Nahe und Hunsrück in der geografischen Mitte unseres Landes. Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung auch den Willen zum Ausbau der Umgehung von Rhaunen, des Mittelabschnitts der L 190, als einen wichtigen Teil dieser Verbindung durch die Ministerpräsidentin und den Verkehrsminister bekundet. Auch war der Neubau der L 190 bei der Errichtung des Nationalparks eine Konvention zwischen der Landesregierung und der kommunalen Familie.

Zwar hatte die Landesregierung im Doppelhaushalt 2017/2018 einen Ansatz von jeweils 100.000 Euro ausgewiesen, welcher bei Weitem jedoch nicht ausreichend ist, um den Mittelabschnitt der L 190, die Umgehung der Gemeinde Rhaunen, auch nur ansatzweise voranzutreiben.“ Der Stadtrat fordere daher, die Entwicklung des Neubaustraßenprojekts L 190 im nächsten Doppelhaushalt so im Haushalt zu veranschlagen, dass die geäußerten Absichten der Landesregierung auch eine glaubhafte Bestätigung finden: „Wir erwarten die Mittelbereitstellung für einen ersten ernsthaften Bauabschnitt und weitere Folgemaßnahmen. Eine Verschiebung des Baubeginns ist für uns nicht akzeptabel. Wir appellieren an die Verantwortlichen im Land, es hier nicht bei bloßen Lippenbekenntnissen zu belassen.“

Josef Mähringer (SPD) untermauerte den Ansatz seiner Fraktion: „Es ist fünf vor zwölf. Es muss konkret etwas passieren. Wir warten jetzt seit Jahrzehnten.“ Jörg Petry (SPD) sieht in der Hunsrückspange nur einen ersten Schritt, dem weitere folgen müssten. Harald Iring (LUB) stellte klar, dass seine Fraktion die Resolution nicht mittrage. Vorschläge der LUB mit Blick auf Varianten der Verkehrsführung wurden aus seiner Sicht nicht berücksichtigt.

Auch Die Linke übte Kritik. Sonja Gottlieb kommentierte: „Das Geld sollte man besser in den Straßenerhalt stecken. Zudem: Nationalpark und Straßenbau, das widerspricht sich in unseren Augen aus ökologischer Sicht.“ Thomas Engel (Freie Liste) unterstützte die SPD: „Die Landesregierung muss jetzt entsprechend geimpft werden. Erneut Varianten ins Spiel zu bringen, wie die LUB es möchte, ist nicht zielführend.“ Dem stimmte Peter Quint (FDP) zu: „Es ist Unsinn, die Wegführung zu diskutieren.“ Thomas Petry (Bündnis 90/Die Grünen) verwies darauf, dass die Hunsrückspange in der geforderten Form nicht im Koalitionsvertrag der Landesregierung fixiert sei: Seine Fraktion stimme der Resolution nicht zu.

Marco Loch (SPD) ist überzeugt: „Von Konkretem sind wir doch weit weg. Deshalb ist es besonders wichtig, dass sich die Region geschlossen für die Spange ausspricht. Das sollten jene, die die Resolution jetzt ablehnen, mit bedenken.“

Von unserer Redakteurin Vera Müller