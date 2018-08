Stadtranderholung im Staden: Nur beim Gewitter gab es Gegrummel

Erlebnisreiche drei Wochen liegen hinter den Akteuren der AWO-Stadtranderholung im Tiefensteiner Staden. 170 Kinder zwischen 6 und 13 Jahren nahmen teil. Erstmals hatte Mike Stauder die Leitung inne. Der 38-jährige Weierbacher blickt zurück: „Wir haben durchweg positives Feedback bekommen. Das neue Konzept mit der Gruppeneinteilung und einer eigenen Gruppe für Sechsjährige sowie der Olympiade im Rahmen der Freizeit gingen super auf.“

Zum Finale wurde im Staden kräftig gefeiert: Die dreiwöchige AWO-Freizeit mit einem neuen Konzept kam bei allen gut an.

Foto: Hosser

Im Vorfeld hatten die rund 35 Helfer und Betreuer einige Termine für die Jugendleiterkarte und interne Schulungen absolviert: „Somit waren alle bestens gerüstet. Es steckt schon viel Arbeit vor Beginn der Freizeit in diesem neuen Konzept. Die ersten zwei Tage waren für alle sehr stressig, und viele Dinge mussten sich erst einspielen. Aber da jeder der Betreuer sehr offen und spontan war, gab es da keine Probleme, und ab Tag drei lief alles so, als hätten wir nie etwas anderes gemacht.“ Die letzte Woche wurde nur noch mit 23 Betreuern bestritten, da vier mit ihren Familien in Urlaub fuhren: „Man merkte in Woche drei natürlich, dass auch die jungen Betreuer an körperliche Grenzen kamen. Aber alle kämpften bis zum Schluss für eine tolle Freizeit. Am letzten Tag wurde uns erst so richtig bewusst, dass die Freizeit leider schon endet. Körperlich war das gut, aber emotional eher mit einem weinenden Auge verbunden.“

Heimvorteil beim Turnier

Es gab viele Höhepunkte im Rahmen der Freizeit: „Unter anderem erreichten unsere Fußballteams beim AWO-Turnier in Bendorf den zweiten und den dritten Platz in den jeweiligen Altersgruppen. Im kommenden Jahr findet das Turnier übrigens bei uns statt. Vielleicht holen wir mit dem Heimvorteil den Pokal zu uns nach Hause.“ Das Wetter spielte mit, bis auf Regen und Gewitter an zwei Tagen. Auch Besuche des Naturbads (bis zur Schließung) kamen gut an.

Stauder zieht Bilanz: „Wir waren überwältigt von so viel Zuspruch der Elternschaft. Die Kinder, die uns alle sehr ans Herz gewachsen waren, belohnten uns mit Briefen, Bildern, Schokolade und netten Worten. Es gab neben den wenigen Kindern auch Eltern, die ein paar Tage lang brauchten, um das neue Konzept anzunehmen. Aber alles in allem war die Resonanz sehr positiv. Es ergaben sich tolle Gespräche zwischen Eltern und Betreuern, vielleicht sogar Freundschaften. Wenige suchten Vergleiche zu den vergangenen Jahren unter anderer Leitung, was wir als sehr positiv empfanden. Wir rechneten im Vorfeld mit vielen Vergleichen, die uns etwas unter Druck bringen könnten.“

Rund 300 Gäste kamen zur Abschlussveranstaltung am Freitag: Auch die Kinder-Zumba-Trainerin Ekatarina Orth war beim Abschluss dabei und animierte Kinder sowie auch Erwachsene. Es gab ein Fußballspiel zwischen Kindern und Eltern, die Tanzgruppe sowie die Musikgruppe (mit dem Lied „Lieblingsmensch“) präsentierten sich. Die Kinder der Wald- und der Forschergruppe bauten einen großen Barfußpfad mit vielen Bereichen auf.

Zum Finale gab es eine große Verlosung von gespendeten Preisen. Der erste Preis war ein Auftritt von Zauberer Tomy zum nächsten Kindergeburtstag, inklusive Zauberei und Ballonmodellage. Viele Eltern spendeten Kuchen, am Grill wurden Würstchen und kühle Getränke verkauft. Der Kreisvorsitzende der AWO im Kreis Birkenfeld, Volkmar Pees, ließ es sich nicht nehmen, am Abschlussfest ein paar dankende Worte an das Team zu sprechen.

„Natürlich haben wir vieles notiert, was in Zukunft etwas besser geplant werden muss. Die Toilettennutzung der Kinder ist wohl schon seit einigen Jahren ein kleines Drama, auch in diesem Jahr. Immer da, wo Kinder und Wasser zusammentreffen, entsteht spontan ein Spielplatz.“

Sicherheit stets im Blick

Bei dem Gewitter in Woche zwei gab es Probleme: „Wir mussten kurzfristig bei so vielen Eltern wie möglich anrufen, um die Kinder abholen zu lassen. Denn bei Gewitter kann und möchte ich nicht verantworten, die Kinder in einem Zelt mit Stahlkonstruktion unterzubringen. Leider stießen wir nicht bei allen Eltern auf volles Verständnis. Da waren wir etwas geschockt. Einige Betreuer wurden am Telefon beschimpft. Andere Eltern lobten diese spontane Entscheidung und waren froh, dass wir so gehandelt haben. Im Vordergrund stehen für mich als Leitung die Sicherheit der Kinder und unsere Aufsichtspflicht. Wenn ich diese bei einem Unwetter nicht gewährleisten kann, ist ein Abbruch der Freizeit die einzige Möglichkeit.“ Noch ein Problem: An den Wochenenden wurde das Gelände gern mal von feiernden Jugendlichen aufgesucht, berichtet Stauder. Er erläutert: „Prinzipiell finden wir das auch nicht schlimm. Allerdings endete es fast immer mit Sachbeschädigung, was leider nicht so toll ist. Ebenso musste ein Team jeden Montagmorgen das Gelände von zerschlagenen Glasflaschen, Kippen und Schmierereien reinigen, bevor die Kinder eintrafen. Ein Zelt wurde komplett von oben bis unten aufgeschnitten, was nicht mehr reparabel ist. Ebenso gab es fremde Besucher unter der Woche, die sich während der Freizeit auf dem Gelände mit einigen Personen niederließen. Alle Menschen, die hier zwischen den Kindern rumlaufen, mussten ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben und sich schulen lassen. Aus unserer Aufsichtspflicht heraus stellt es sich problematisch dar, wenn fremde erwachsene Menschen sich dazwischen bewegen und aufhalten. Hier spielt es für mich auch keine Rolle, ob diese Menschen dem TuS angehören oder schon seit Jahren die schattigen Plätze am Bach genießen möchten.“ Selbst Eltern respektierten die „elternfreie Zone“. Das sei nicht verhandelbar.

Stauder blickt schon jetzt voller Vorfreude in die Zukunft: Nach der gelungenen Freizeit 2018 stehe für ihn und seine Familie bereits jetzt fest, dass es im nächsten Jahr weitergehen soll.

Von unserer Redakteurin Vera Müller