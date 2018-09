Stadtmarketing steigt aus: Stirbt der Weihnachtsmarkt in Idar?

Nachdem Bürgermeister Friedrich Marx bei dem vom Verein Stadtmarketing organisierten Treffen mit Idarer Einzelhändlern gleich zu Beginn die schlechte Nachricht überbrachte, dass es in Zukunft wohl weniger verkaufsoffene Sonntage in der Stadt geben werde, verkündete Stadtmarketing-Geschäftsführerin Eva Grosser schon beinahe im Hinausgehen noch eine weitere Hiobsbotschaft: Stadtmarketing wird künftig den Idarer Weihnachtsmarkt nicht mehr organisieren.

Wird es dieses Bild auf dem Schleiferplatz auch in diesem Jahr geben oder kommt das Aus für den Idarer Weihnachtsmarkt?

Foto: Hosser (Archiv)

Hauptgründe für diesen Vorstandsbeschluss seien das hohe jährliche Defizit zwischen 3000 und 5000 Euro sowie die nicht zu rechtfertigende Bevorzugung von Idar, da in anderen Stadtteilen die Weihnachtsmärkte auch nicht vom Stadtmarketing-Verein organisiert werden. Bei den bei der Sitzung anwesenden Einzelhändlern stieß diese Ankündigung vorwiegend auf Ablehnung und Entsetzen.

„Das ist ein über die Jahre gewachsener Markt, den kann man doch nicht einfach aufgeben“, erklärt Volker Becker, Besitzer des Schuhgeschäftes Emert, gegenüber unserer Zeitung. Noch drastischer äußert sich Volker Hönig, der mit seiner Frau die Buch- und Büromöbelhandlung Carl Schmidt & Co. betreibt. „Das ist eine Katastrophe“, sagt er. „Die Märkte in Idar, Oberstein und auf dem Schloss sind Bestandteile unseres städtischen Lebens.“

Auf Nachfrage der NZ erläuterte Stadtmarketing-Geschäftsführerin Grosser die Gründe für die permanenten hohen Defizite. „Neben dem dreitägigen Veranstaltungsprogramm ist die Miete der Holzhäuser der größte Kostenfaktor. Da viele Hütten auch von Vereinen oder etwa Schülern, die Geld für ihren Abi-Ball sammeln wollen, betrieben werden, kriegen wir die Kosten dafür über die Standmieten nicht rein.“

Frank Frühauf, der als Oberbürgermeister geborener Vorsitzender von Stadtmarketing ist, sieht auch ein Gerechtigkeitsproblem. „Der Weihnachtsmarkt von Idar ist von insgesamt neun Märkten in der Stadt der einzige, der subventioniert wird. Das geht auf Dauer nicht, zumal die Ausrichtung von Weihnachtsmärkten nicht zu den Kernaufgaben von Stadtmarketing gehört.“

Für Leonhard Stibitz, stellvertretender Vorsitzender von Stadtmarketing, ist mit dem Rückzug des Vereins nicht zwingend das Ende das Ende des Idarer Weihnachtsmarktes verbunden. „Wir hoffen auf das Engagement der Idarer Bürger und Geschäftsleute“, erklärt er. „Wir stehen als Stadtmarketing natürlich auch mit unserem Know-how, unseren Kontakten und einem gewissen Einsatz an Manpower zur Verfügung. Aber in erster Linie muss dieser Markt von den Idarern selbst getragen werden.“

Allerdings ist er auch der Ansicht, dass man in Idar die Ausrichtung eines Weihnachtsmarktes generell überdenken sollte. „Es gibt inzwischen so viele Weihnachtsmärkte, die sich zeitlich fast alle auf die ersten beiden Adventswochenenden konzentrieren. Da ist die Konkurrenz einfach zu groß.“

Als Alternative könnte sich Stibitz etwa ein Hoffest auf den verschiedenen Höfen im Bereich der Fußgängerzone zu einem anderen Zeitpunkt vorstellen. „Da hätte Idar dann wirklich mal etwas Originelles und Charakteristisches zu bieten. Und so eine Veranstaltung würde sich dann vermutlich auch langfristig finanziell tragen.“ Dabei verweist Stibitz auf die von Stadtmarketing organisierte Oldtimerausfahrt, mit der sogar ein kleines Plus erwirtschaftet wird.

Schwarz für die Zukunft des Idarer Weihnachtsmarktes sieht der Künstler Veit Helmut Goris, der in der Fußgängerzone ein Atelier betreibt und in der Vergangenheit schon oft tatkräftig bei der Organisation von Veranstaltungen in Idar geholfen hat. „Um den Weihnachtsmarkt ehrenamtlich zu organisieren, müsste man ein Team von mindestens zehn bis zwölf Leuten haben, und die wird man hier wohl kaum zusammenkriegen.“

Von unserem Reporter Jörg Staiber