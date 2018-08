Stadtbild: Pop-up-Stores könnten neue Impulse geben

Wie oft in den vergangenen Jahren fiel der Auftakt der Aperitivo-Abende in der Obersteiner Fußgängerzone trotz bester Witterungsbedingungen eher zurückhaltend aus. Zwar waren die meisten Lokale gut besucht, die Stühle im Außenbereich fast alle besetzt – dennoch: Der große Andrang blieb aus, da ist noch viel Potenzial für die kommenden drei Donnerstagabende drin, an denen die fröhliche Feierabendcocktailparty wiederholt wird.

Gut besucht, aber nicht überlaufen war die erste Aperitivo-Nacht in der Obersteiner Innenstadt. Auch an den folgenden drei Donnerstagabenden wollen die Gastronomen der unteren Fußgängerzone und rund um den Marktplatz ihre Gäste mit Cocktails, Musik und leckerem Essen verwöhnen. Foto: Stefan Conradt

Um solche lebendige Events in der Innenstadt und generell die City zu fördern und neu zu beleben, hatten sich vor Beginn des Aperitivo-Abends ein paar Handvoll Idealisten im Seminarraum der neuen Stadtbücherei zusammengefunden. Ihr Ziel: Aktivitäten für eine Belebung der Innenstadt bündeln. Eingeladen hatte die Gruppe drei, einzig verbliebene der Initiative Gemeinsam für Idar-Oberstein, die vor fünf Jahren angetreten war, um der Krise in der City entgegenzutreten und insgesamt die Stadt wieder voranzubringen. Dutzende Vorschläge und Projekte wurden seither angestoßen und zum größten Teil auch umgesetzt. Doch zuletzt war es ruhig geworden um GfIO.

Um ein konkretes Projekt ging es wieder am Donnerstagabend: Pop-up-Stores. Das sind kleine Ladengeschäfte für Start-ups, für Menschen, die mit einer Geschäftsidee loslegen wollen, aber nicht über große Investitionsmittel verfügen. Kathrin Schmitt von der Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung stellte das Konzept vor, das in Holland bereits erfolgreich praktiziert wird. Ihr Chef Michael Dietz hatte sich in Rotterdam umgeschaut und nicht schlecht gestaunt. Nicht nur, dass es auch dort in der Innenstadt Leerstände gibt, dort funktionieren Pop-up-Stores mit so simplen und auch in Idar-Oberstein wohlbekannten Geschäftsideen wie Schuhverkauf.

Die Idee sieht so aus: Vermieter von leer stehenden Ladenlokalen überlassen Start-up-Unternehmern oder anderen Interessierten für eine fest definierte Zeit (zum Beispiel drei Monate) ein Geschäft in der Innenstadt und verlangen nur eine geringe Miete (im Gespräch sind 4 Euro pro Quadratmeter). Vorteil: der Laden steht nicht mehr leer, die Vermieter haben zumindest geringe Einnahmen – und die Hoffnung, dass aus dem Testballon vielleicht eine Dauermiete wird.

Den Kontakt zwischen Vermieter und Pop-up-Store-Interessent will die Verwaltung herstellen. Schmitt und Dietz können sich vorstellen, dass das Modell auch interessant sein kann für Betriebe, die bisher im Außenbereich oder in Wohnhäusern angesiedelt sind und so ohne großes Risiko den Schritt vom Internet- auf den realen Markt gehen könnten. Auch dass große Produzenten aus Idar-Oberstein, die ihre Waren weltweit ausliefern, einmal einen Local Store, also ein reales Geschäft in ihrer Heimatstadt austesten, wäre denkbar. Schmitt ist felsenfest davon überzeugt, dass „jeder von uns jemanden kennt“, der mit solch einer Geschäftsgründungsidee schwanger geht. Ziel ist bei allen Überlegungen, wieder mehr Leben in die Stadt zu bekommen, betonten Alexandra Schmidt und Holger Nißen, die zu der Impulsveranstaltung am Aperitivo-Abend eingeladen hatten.

Mit der Resonanz waren die beiden und ihre Mitstreiter der Gruppe drei zufrieden: Neben etwa 25 Interessierten – darunter auch Geschäftsleute aus der Innenstadt – waren auch der Vorsitzende der IG Idar-Oberstein, Jörg Wagner, City-Manager Rüdiger Lieser (der die Gelegenheit nutzte, sich kurz vorzustellen) und als Vertreter der Stadt Christian Heidrich dabei. Der ist in der Wirtschaftsförderung für das Flächenmanagement zuständig und betreut dort auch das Leerstandskataster. Im Anschluss an die Impulsveranstaltung wurden noch viele Gespräche geführt und natürlich in der Innenstadt der eine oder andere Cocktail getrunken.

Interessierte am Pop-up-Shop-Konzept können sich an Kathrin Schmitt bei der Kreisverwaltung wenden: Tel. 06782/157 33, E-Mail: k.schmitt@landkreis-birkenfeld.de. Ansprechpartner für die Gruppe drei ist Alexandra Schmidt, Tel. 06784/2549.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt