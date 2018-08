Stadt: Masterplan ist auf einem guten Weg

Für eine zukunftsweisende Stadtentwicklung wurde auf Initiative der Bau- und Wirtschaftsverwaltung im Jahr 2016 eine Strategiegruppe innerhalb der Stadtverwaltung gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hatte, einen Masterplan „Vision 2030“ aufzustellen, der ständig aktualisiert und jährlich den städtischen Gremien und der Öffentlichkeit kommuniziert werden soll.

Die neue Stadtbibliothek in den ehemaligen Räumen von Krieger-Elektra ist zu einem Schmuckstück und Kommunikationszentrum in der Inennstadt geworden. Dadurch ist jetzt auch wieder der Durchgang vom Parkplatz Austraße zur Innenstadt frei passierbar.​

Foto: Stadtverwaltung

Ziel dieses Masterplanes ist, dass Idar-Oberstein regional und überregional als „Der Edelstein der Nationalparkregion“ wahrgenommen wird – auf diesen Slogan hatte sich der Stadtrat geeinigt, um beide „Marken“ der Region zu verbinden.

Der Masterplan baut insbesondere auf dem Stadtleitbild aus dem Jahr 2003 und dessen Weiterentwicklung 2010, dem Stadtentwicklungskonzept 2008 sowie wesentlichen Aspekten aus der Standortinitiative „Gemeinsam für Idar-Oberstein“ und dem Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt“ mit jeweils umfassenden Bürgerbeteiligungen auf. Im Rahmen des Masterplanes wurden im Jahr 2017 und dem ersten Halbjahr 2018 etliche Maßnahmen umgesetzt beziehungsweise auf den Weg gebracht.

Die Themenwege „Edelsteinweg“ und „Bengelweg“ wurden im Mai 2017 eingeweiht. Der Magnolienhain im Garten des Gedenkens wurde im April 2017 mit Unterstützung des Landkreises sowie des Vereins Offene Gärten angelegt und erstrahlte im Frühjahr erstmals in seiner ganzen Pracht.

Durch die Einstellung von zwei zusätzlichen Mitarbeitern beim Baubetriebshof hat sich die Sauberkeit in den Innenstädten Idar und Oberstein seit Sommer 2017 deutlich verbessert. Ein neuer Imagefilm der Stadt wurde Anfang 2017 fertiggestellt und bekam im Internet viel positive Resonanz weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Die Präsentation der städtischen Bauplätze auf der städtischen Internetseite wurde attraktiver gestaltet, damit verbunden können die Bauplätze auch auf Messen oder ähnlichen Veranstaltungen besser beworben werden.

Das Jugendprojekt „Jump!O“ wurde im Jahr 2017 begonnen, zentrales Ziel ist es, Jugendliche besser in städtische Prozesse und Weiterentwicklungen einzubinden. Es erfolgte eine Umfrage in allen Schulen, und erste Projekte wie beispielsweise das mobile Kinoangebot laufen bereits.

Der Bahnhof wurde komplett umgebaut und anlässlich des Tages der Städtebauförderung am 5. Mai eingeweiht. Ergänzt wird das attraktive Ambiente durch das Café-Bistro „Ella’s“ der Lebenshilfe Obere Nahe, ein Integrationsbetrieb, der behinderte und nicht behinderte Menschen sowohl in der Arbeitswelt als auch in der Öffentlichkeit zusammenbringt.

Ebenfalls am Tag der Städtebauförderung wurde nach umfangreichen Umbaumaßnahmen die neue Stadtbibliothek mitten in der Fußgängerzone Oberstein eröffnet. Die moderne Außengestaltung des Gebäudes ist ein Gewinn für die Fußgängerzone, zudem wurde auch das Nutzungskonzept stärker auf neue Medien und Publikumsverkehr ausgerichtet.

Der Umbau des früheren Rampengebäudes in der Obersteiner Fußgängerzone zur Nahe-Passage sowie die Umgestaltung des Christuskirchplatzes werden voraussichtlich noch dieses Jahr abgeschlossen. Beide städtebaulichen Maßnahmen tragen maßgeblich dazu bei, das Erscheinungsbild der Fußgängerzone attraktiver zu machen.

Im Industriedenkmal Bengel wurden die Renovierungsarbeiten im Inneren und an der Außenfassade abgeschlossen und das neue Bengel-Museum im Mai eröffnet.

Auch private Eigentümer konnten vom Förderprogramm „Aktive Stadt“ schon profitieren. Bereits 15 Eigentümer haben ihre Gebäude modernisiert und hierzu Zuschüsse erhalten. Insgesamt wurden seitens der Eigentümer rund 1,5 Millionen Euro investiert. Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Weidenberg in Weierbach ist zwischenzeitlich in Kraft getreten. Nach erfolgter Umlegung kann dort die Erschließung erfolgen. Das Vergabeverfahren zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung im Nationalparklandkreis Birkenfeld wurde erfolgreich abgeschlossen. Der wirtschaftlichste Bieter, die Firma Innexio aus Saarlouis, wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr mit dem Ausbau beginnen und weitere unterversorgte Bereiche in Idar-Oberstein und im Landkreis mit schnellem Internet versorgen.

Zur Verbesserung der verkehrlichen Anbindung der Unternehmen im Gewerbegebiet „Am Kreuz“ wird derzeit eine neue Anbindung samt Brücke über die Nahe realisiert und im Herbst fertiggestellt. Diese Baumaßnahme bringt nicht nur den Mitarbeitern und dem Lieferverkehr der Unternehmen große Vorteile, sie ist auch für die Infrastruktur der gesamten Region von großer Bedeutung. Durch den Rückbau der Kreuzung werden die Leistungsfähigkeit der B 41 sowie die Verkehrssicherheit dieser für den ganzen Naheraum wichtigen Verkehrsachse erheblich verbessert.

Das Magazin „Jobzzone“ wird in diesem Jahr in dritter Auflage erscheinen. Ziel ist es, Schülern aus dem Kreisgebiet, die vor ihrem Schulabschluss stehen, die beruflichen Möglichkeiten und Chancen, die der Kreis Birkenfeld und die Stadt Idar-Oberstein zu bieten haben, ins Bewusstsein zu rufen und junge Menschen zu einem Verbleib in der Region zu bewegen.

Auch das Themenfeld Klimaschutz wurde zwischenzeitlich eingearbeitet, da ihm ein immer größerer Stellenwert zukommt, wie die Starkregenfälle in den zurückliegenden Wochen gezeigt haben. In den vergangenen Jahren konnten in Idar-Oberstein bereits viele Maßnahmen umgesetzt werden, die eine Reduzierung des Energieverbrauchs und von Treibhausgasen, aber auch Energiekosteneinsparungen bewirkt haben – beispielsweise die energetische Sanierung von Schulgebäuden und der Bau einer Fotovoltaikanlage in der Kläranlage Almerich. Weitere Maßnahmen sind bereits in der Umsetzung und in der Planung. red/sc

Nähere Einzelheiten sind auf der städtischen Internetseite unter www.idar-oberstein.de/wirtschaft/ standortentwicklung/masterplan-vision-2030 abrufbar.