Stadt Birkenfeld will Marktmeister einstellen

An der Zustimmung des Stadtrats in dessen Sitzung am Dienstag, 24. April, ab 18 Uhr im Rathaus dürfte es bei dieser Personalfrage kaum noch Zweifel geben. Der Birkenfelder Haupt- und Finanzausschuss (HuF) hat bei seinem jüngsten Treffen die einstimmige Empfehlung ausgesprochen, dass die Stadt auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung einen sogenannten Marktmeister einstellen sollte.

„Wir wollen damit zwei Aufgaben bündeln“, betonte Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski im HUF. Schon seit einigen Jahren ist Jürgen „Schnugga“ Schug, Inhaber des Restaurants Charly's Place in der Hauptstraße, maßgeblich an der Programmgestaltung und Organisation der großen Feste wie dem Prämien- oder dem Weihnachtsmarkt beteiligt. Anders sah es bislang bei den Krammärkten aus, die im Rahmen dieser beiden Veranstaltungen sowie Anfang Mai traditionell jeweils dienstags in der Innenstadt stattfinden.

Bei ihnen übernahm ein Mitarbeiter der VG-Werke organisatorische Aufgaben, zum Beispiel im Hinblick auf Anfragen an und Anmeldungen von Marktbeschickern oder das spätere Abkassieren des Standgelds. Da dieser Mitarbeiter Ende 2017 aber in den Ruhestand gegangen ist, hatte die Stadt bei der VG nachgefragt, wie die zukünftige Regelung gestaltet werden kann. Laut Kowalski habe die VG sich zwar grundsätzlich bereit erklärt, dass sich einer ihrer Angestellten weiterhin um das städtische Marktwesen kümmert, man müsse dafür aber einen Pauschalbetrag in Rechnung stellen, bei dem von einem jährlichen Arbeitsaufwand von 80 Stunden ausgegangen wird.

Wunschkandidat steht schon fest

Lege man in etwa die Stundensätze der Mitarbeiter des eigenen Bauhofs zugrunde, würde das bedeuten, dass die Stadt mit jährlichen Kosten von rund 3000 Euro rechnen müsse, sagte Kowalski. Mit der Einstellung eines geringfügig beschäftigten Marktmeisters, der im Stellenplan mit einem Anteil von 0,08 gelistet würde, im Schnitt etwa dreieinhalb Stunden pro Woche im Einsatz wäre und pro Monat rund 200 Euro verdienen würde, könnte die Stadt hingegen günstiger fahren. „Es wäre zudem so, dass wir jemandem, der sich schon lange engagiert, Sicherheit und einen Motivationsschub geben würden“, betonte Kowalski im HUF. In dessen nicht-öffentlichem Sitzungsteil wurde kurz darauf nämlich dem Stadtrat die Empfehlung gegeben, dass Schug diese Aufgabe künftig übernehmen soll, informierte Kowalski im Nachgang auf NZ-Anfrage. Schug soll sich somit fortan neben der Programmgestaltung der Volksfeste auch der Organisation der Krammärkte widmen.

Bei zwei weiteren Tagesordnungspunkten verzichtete der HUF hingegen darauf, dem Stadtrat einen Beschlussvorschlag zu machen. Sowohl über die genaue Streckenführung des Jakobswegs durch Birkenfeld als auch über die Frage, mit welcher Art von Strom städtische Gebäude künftig beliefert werden, sollen sich bis zur Sitzung am 24. April die Fraktionen noch einmal beraten.

Drei Varianten für Pilgerer denkbar

Dem Anliegen der Jakobsgesellschaft Rheinland-Pfalz, dass bei der geplanten Wiederbelebung des bekanntesten mittelalterlichen Pilgerwegs die ausgeschilderte Strecke auch über Birkenfelder Terrain führen darf, hat der Stadtrat grundsätzlich bereits im März zugestimmt. Offen ist aber noch, auf welchen Pfaden und Straßen die von Rimsberg kommenden Wanderer nun konkret in die Kreisstadt gelotst werden, wo sie – wenn gewünscht – noch eine Schleife durchs Zentrum mit seinen Einkehrmöglichkeiten anhängen können. Zur Debatte stehen ein Verlauf über den Rennweg oder über die Bergstraße und die Brechkaul mit dem Schulzentrum.

Darüber hinaus wurde im HUF aber auch von Michael Reischl (FDP) in die Diskussion eingeworfen, dass auch eine Streckenausschilderung, die direkt über das Gelände von Burg Birkenfeld führt und damit das historische Gemäuer stärker ins Licht der Öffentlichkeit rücken würde, eine Option sein könnte. Von der Burg aus könnten die Pilgerer dann über den sogenannten Zickzackweg hinunter zum Radweg gelangen, wo laut Planung der Jakobsweg die Gemarkung Birkenfeld in Richtung Neubrücke verlassen wird.

Wie andere Kommunen wird sich die Kreisstadt zudem an einer Bündelausschreibung für den künftigen Strombezug beteiligen. Im HUF gab es aber einerseits Stimmen, die sich für die Belieferung mit Ökostrom aussprächen, während andererseits auch für den Bezug mit etwas günstigerem Normalstrom plädiert wurde. Wegen dieses uneinheitlichen Meinungsbilds wurde die finale Klärung dieser Frage dem Stadtrat überlassen.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner