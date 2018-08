Staatssekretär Griese: Kahlschlag im Nationalpark muss man derzeit "ästhetisch ertragen"

Die scharfe Kritik des früheren saarländischen Umweltstaatssekretärs Klaus Borger vor allem an den großflächigen Kahlschlägen, aber auch am Wildmanagement im Nationalpark Hunsrück-Hochwald (die NZ berichtete) hat vor drei Wochen für Aufregung in Politik und Verwaltungen gesorgt, schließlich ist Borger ausgewiesener Forstexperte– und Grünen-Politiker. Nun hat sich im Gespräch mit der Nahe-Zeitung Borgers rheinland-pfälzischer Amtskollege und Parteifreund Thomas Griese zu Wort gemeldet. Er weist die Kritik an der Vorgehensweise im Hunsrück-Hochwald zurück, lädt Borger und andere Kritiker aber zur Mitarbeit und zu eingehender Kommunikation bei der weiteren Entwicklung des Schutzgebiets ein.

So soll es schon in ein paar Jahren auf der derzeitigen Kahlschlagfläche im Bereich des großen Thranenbruchs zwischen Thranenweier und Hüttgeswasen aussehen. Das Ochsenbruch bei Börfink wurde vor fünf Jahren ebenfalls radikal entfichtet und ist heute ein von Wanderern und Naturliebhabern viel gelobtes und viel fotografiertes Moorrefugium mit einer Vielzahl seltener Pflanzen.

Foto: Gerhard Hänsel

Griese, der als Staatssekretär nach dem Nationalpark Eifel bereits das zweite Schutzgebiet mit entwickelt hat, spricht auch nicht von einem Streit: „Es gibt unterschiedliche Meinungen, wie man ein Moor renaturiert. Wir haben uns aus vielen Gründen für dieses Vorgehen entschieden, wenden in anderen Bereichen aber auch andere Methoden an. Mit Klaus Borger sind wir uns aber völlig einig, dass die Fichte dort nicht standortheimisch ist, die Gräben verschlossen und die Moorflächen wieder vernässt werden sollen.“

Viele Gründe für Vorgehensweise

Das große Thranenbruch, direkt an der Kreisstraße 49 zwischen Thranenweiher gelegen und für jeden Autofahrer einsehbar, ist nach der Entfichtung zweifelsohne derzeit kein schöner Anblick, räumt auch Griese ein. Das müsse man aber „ästhetisch ertragen“. Denn auch die von Klaus Borger präferierte Lösung, einfach die Gräben zu verschließen und die Natur die Moorrenaturierung selbst vornehmen zu lassen, gehe nicht ohne optische Einschränkungen ab: „Es waren ja gerade die Nationalpark-Skeptiker, die uns in der Gründungsphase Fotos aus dem Bayerischen Wald vorgehalten haben, auf denen man abgestorbene Fichten und große Windwurfflächen sehen konnte.“ Borger hatte die Moorrenaturierung im Bayerischen Wald als vorbildlich herausgestellt.

Wäre man aber so vorgegangen, hätte man beim Thranenbruch nicht nur ein ästhetisches Problem bekommen, sagt NLP-Amtsleiter Harald Egidi: „Hätten wir die Fichten dort belassen und bloß die Entwässerung beendet, hätten wir durch die exponierte Lage eine riesige Windwurffläche produziert.“ Das hätte nicht nur neue Proteste hervorgerufen, sondern auch die Borkenkäfergefahr für benachbarte Privatwälder wahrscheinlich verschärft: „Das wäre unverantwortlich gewesen.“ Hinzu komme: „Im Nachhinein kann man in solche Windwurfflächen keine Arbeiter schicken. Das ist viel zu gefährlich.“ Und schweres Gerät ist auf den sensiblen Moorflächen selbstredend tabu.

Also entschied man – das waren in erster Linie das NLP-Amt, die beteiligten Naturschutzbehörden, die Stiftung Natur und Umwelt und die Biotopbetreuer – sich zur umstrittenen Radikal-Methode, auch „weil der Standort mit dem Bayerischen Wald nicht vergleichbar ist“, wie Jan Hoffmann vom EU-Life-Projekt Moorrenaturierung bekräftigt: „Dort gibt es ganz andere Böden. Im Bayerischen Wald ging es früher um Torfgewinnung, im Hunsrück-Hochwald dagegen um Fichtenanpflanzung. Das kann man nicht vergleichen.“ Doch auch im Nationalpark Hunsrück-Hochwald wende man die „natürliche“ Methode an mehreren Standorten an: „Da, wo es eben passt“, sagt Hoffmann. Erst im Nachhinein, nach einigen Jahren, werde man dann sehen, was effektiver sei.

Gute Erfahrungen anderswo

Hoffmann und Egidi sind sich sicher, dass sich der derzeit ziemlich trostlose Anblick aufs Thranenbruch sehr schnell zum Besseren wenden wird. „An vielen Stellen kommen bereits die Moorbirken hoch, das geht schneller, als man denkt“, erinnert der NLP-Chef an die Entwicklung des nahen Ochsenbruchs bei Börfink. Das wurde vor fünf Jahren ebenfalls radikal entfichtet und ist heute ein von Wanderern und Naturliebhabern viel gelobtes und viel fotografiertes Moorrefugium mit einer Vielzahl seltener Pflanzen.

Sie stehen voll hinter dem Konzept der Moorrenaturierung im Nationalpark Hunsrück-Hochwald: (von links) Jan Hoffmann, Projektleiter der Stiftung Natur und Umwelt, NLP-Amtsleiter Harald Egidi, Staatssekretär Thomas Griese, Anja Eckhardt und Jan Rommelfanger (Nationalparkamt).

Foto: Stefan Conradt

Jan Hoffmann weist noch auf einen anderen Aspekt hin: „Wir haben den Zuschlag für eine EU-Förderung unter zahlreichen Mitbewerbern für diese Maßnahme bekommen. Dabei wird das Konzept auf Dinge wie Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit überprüft. Ganz so schlecht kann unser Konzept also nicht gewesen sein...“ Das jetzt gewählte Verfahren sei fachlich anerkannte Praxis, in anderen Schutzgebieten habe man damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht, fügt Egidi hinzu: „Übrigens auch im Saarland.“ Hoffmann verweist auf die Hangbrücher bei Hinzerath, wo man ebenfalls in einem EU-Life-Projekt radikale Entfichtungen vorgenommen hatte: „Die Moore dort haben sich prächtig entwickelt.“ Zurückgedrängte Arten wie die Moosbeere oder der Sonnentau sind dort wieder anzutreffen. Das erhofft man sich auch für den Nationalpark.

Thomas Griese versucht die Wogen zu glätten: „Wir reden hier von 30, 40 Hektar Moorflächen, die wir von Menschenhand in dieser Form renaturieren. Im ganzen Schutzgebiet, das mehr als 10 000 Hektar groß ist, macht das weniger als ein Prozent aus. Auf den übrigen Flächen wird es überwiegend so sein, wie es Klaus Borger möchte: Die Natur kann Natur sein.“ Gerade im Thranenbruch sei es der NLP-Verwaltung aber auch darum gegangen, Besuchern möglichst schnell Ergebnisse vorzeigen zu können.

Ein anderer Aspekt, bei dem Eile Sinn macht, ist der Hochwasserschutz: Schon jetzt seien nach den Grabenverfüllungen am Erbeskopfsüdhang erste Effekte messbar, nämlich eine deutliche Abflussverzögerung zum Traunbach nach starken Regenfällen – das Wasser bleibt länger in den Moorgebieten stehen, ehe es abfließt.

Wildgatter werden errichtet

Mit der Maßnahme Thranenbruch, die die Aufregung verursacht hatte, sei die Zeit der großflächigen Fichtenentnahmen auch vorüber, bekräftigte Egidi auch am Dienstag bei der Nationalparkversammlung im Hunsrückhaus. Noch ausstehende Moorrenaturierungen würden zum Teil in einem Maßnahmenmix vorgenommen – und vor allem sind die noch ausstehenden Flächen viel, viel kleiner.

Im Thranenbruch werden in Kürze kleine Wildgatter aufgebaut, mit denen einzelne Bereiche vor Rotwild geschützt werden. Auf diese Weise soll mittels eines Monitorings ermittelt werden, wie stark sich etwa der Verbiss der Hirsche auf die Moorentwicklung auswirkt.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt