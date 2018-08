Spritzigen Humor mit viel Beifall honoriert

Oskar ist ein Frauenversteher, ein Frauenbeschwörer, ein Frauenflüsterer. Er ist ein Mann, der eine bestimmte Sorte des anderen Geschlechts mag: die mit viel Geld auf dem Konto. Und natürlich will er nur ihr Bestes. Wie bei Thea, die er um 10.000 Euro erleichtert hat. Aber, und das hat der Gigolo nicht bedacht: Sie verfolgt ihn bis ins Bauernhaus, in dem Oskar bei seinen Brüdern Siggi und Hans wohnt. Dort tummeln sich im Lauf des Bauerntheater-Stücks, das die Rinzenberger Schauspieltruppe an drei Abenden im Dorfgemeinschaftshaus aufführt, skurrile Typen in bunten Kleidern, ein Kostümfest mit nicht immer originellen Ideen, aber einem Humor, den das Publikum mit viel Applaus honorierte. „Meine Chefin kommt aus Indien“ heißt das Stück, mit dem die Rinzenberger Theatergruppe nach drei Jahren Pause wieder auf die Bühne kam. Zweimal wurde es am vorigen Wochenende gezeigt, die dritte Aufführung am Freitag, 27. April, 20 Uhr, ist noch nicht ausverkauft. Karten gibt es in der Buchhandlung Thiel in Birkenfeld. Dass die Chefin aus Indien kommt, sind Fake News. Aber sie würzt das Spiel der acht Akteure mit einem zweiten Handlungsstrang neben Oskars (Martin König) Gigolo-Arbeit als Frauenbeschwörer: Siggi (Martin Hahnefeld), der hochkorrekte Finanzbeamte, würde gern Abteilungsleiter werden, aber dafür muss er sich mit seiner Chefin gut stellen.

Gelungenes Comeback: „Meine Chefin kommt aus Indien“ heißt das Stück, mit dem die Rinzenberger Theatergruppe nach drei Jahren Pause wieder auf die Bühne kam.

Foto: Reiner Drumm

Die ist neu im Amt, er kennt sie noch nicht, aber sie sei Inderin, hat er vernommen. Siggi hat nur halb zugehört: Die Frau heißt Laura Inder (Elke Schulz), kommt am Abend ins Haus der Brüder und trifft eine Reihe Leute mit fernöstlichem Aussehen an: Oskar als hochschwangere Frau im bizarr-bunten Kostüm, seine neue Eroberung Mizzi (Heide Jahn), die Siggis Mutter spielt; Bruder Hans (Axel Gerlach) hat nur ein Indianerkostüm aus seiner Karnevalszeit gefunden, aber Indianer oder Inder – wo liegt der Unterschied? Tatsächlich sieht er in seiner Ledermontur eher aus wie Old Shatterhand mit Kuhglocke: Hans soll den Stummen spielen, die Glocke ist eine Zeit lang sein einziges Kommunikationsmittel. Thea (Melanie Brombacher), die von Oskar Betrogene, ist auch im Haus und trägt mit ihrem mit gewagten Schwüngen geformten Hut ihren Teil zum skurrilen Kostümfest bei. Und dann ist da noch Siggi, der korrekte Finanzmann mit Krawatte und Anzug, der nach einem Glas Alkohol und einem anschließenden Sprint zur Toilette für längere Zeit nur noch in Unterhosen auf der Bühne zu sehen ist. Ein anderer Akteur hat in einer Szene nicht viel mehr anzubieten: Olaf (Rudi Thees) kommt mit Pampers ins Bild und ein anderes Mal als Hund an der Leine seiner Frau (Stephanie Franz) – und das alles nur, um Produkte zu verkaufen. Stephanie Franz ist Pastorin in Birkenfeld, sie ist ebenso wie ihr Schauspiel-Partner Thees neu im Ensemble. Olaf (Thees) ist alles andere als schnell in Denken und Bewegung, sein Spiel gehört sicher zu den eindrucksvollsten Darstellungen an diesem Abend.

Die zwei Handlungsstränge (Oskar, der Heiratsschwindler, und die Indien-Verkleidung) kreuzen sich, verwirren sich und lösen sich am Ende in neuen Konstellationen auf, die am Anfang so nicht erkennbar waren: Siggi kriegt Thea, Hans Laura; dass Mizzi sich Oskar angelt und ihn für den Rest seines Lebens an der kurzen Leine hält, war schon eher abzusehen. Seinen Teil zum Bühnenbild hat Philippe Devaud beigetragen. Der Schweizer Künstler wohnt in Rinzenberg.

Von unserem Mitarbeiter

Karl-Heinz Dahmer