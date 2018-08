Sportlerehrung in der VG Baumholder: Für alle Athleten gab es einen Turnbeutel

Aus unserem Archiv

Baumholder

Sie spielen Tennis, Badminton und Fußball, oder sie sind in der Leichtathletik, beim Cheerleading oder als Schützen aktiv: Die Verbandsgemeinde hat rund 40 Sportler aus Baumholder und den umliegenden Orten für ihre außergewöhnlichen Leistungen ausgezeichnet. Bei einer Feierstunde in der Verwaltung betonte Bürgermeister Bernd Alsfasser: „Es ist mir eine Ehre, diese Leistungen zu würdigen, und ich bin stolz, dass wir so viele beeindruckende Talente in der Verbandsgemeinde Baumholder haben. Deshalb möchte ich mich gern bei Ihnen allen bedanken.“