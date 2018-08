Spießbratenfest: Lebendiger „Spießi“ mischt sich unters Volk

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Wenn OB Frank Frühauf am Freitag gegen 19 Uhr, das 52. Spießbratenfest eröffnet, wird der Fokus wohl weniger auf ihm liegen als vielmehr auf einem ganz besonders originellen Typen: „Spießi“, das coole Maskottchen des traditionsreichen Festes, wird erstmals quicklebendig am Start sein – ähnlich wie Betzi auf dem Lauterer Betzenberg, kündigt Organisator Christian Schwinn an. Vor allem kleine Gäste werden die Figur ganz sicher schnell in ihr Herz schließen. Das neue Gesamtkonzept, das über die vergangenen Jahre etabliert und ständig verbessert wurde, wird weitergeführt. Es basiert auf einer zielgruppenumfassenden Volksfestausrichtung an fünf Tagen, in der Entertainment, Kulinarik, Spaß und Sport in einem ausgewogenen Verhältnis kombiniert werden. So entsteht ein Eventkonzept, das Tradition und Moderne vereint, hofft Schwinn.