Spießbratenfest: Die Halbzeitbilanz fällt positiv aus

Idar-Oberstein

Das zeichnete sich bereits am Eröffnungsabend ab: Das 52. Spießbratenfest lockt nicht unbedingt Menschenmassen. Aber: Es kommt bei der Jugend gut an, neue Zielgruppen wachsen heran. Und die hatten jede Menge Spaß direkt zum Beginn der Sommerferien. Insofern ist durchaus Optimismus mit Blick auf das immer wieder in die Kritik geratene, traditionsreiche Fest angebracht: nicht zuletzt der Verdienst von Organisator Christian Schwinn und seinen Mitstreitern, die mit einem kleinen Budget Ansprechendes auf die Beine stellen.