Spielplatz am Weiher: Viele Ideen gesammelt

Aus unserem Archiv

Baumholder

Wenn man bedenkt, wie lange viele Baumholderer schon einen Spielplatz am Weiher herbeisehnen, hätte man beim öffentlichen Arbeitskreis zu diesem Thema mit mehr Teilnehmern rechnen können. Immerhin waren die Bürger eingeladen, den künftigen Spielplatz mitzugestalten. Letztlich kamen am Montagabend gut 20 Leute in den Sitzungssaal der Verwaltung – darunter auch junge Eltern – und diskutierten mit. Die Vorschläge reichten von einer Seilbahn bis zu einem Skaterpark. Viel Lob gab es für den bisherigen Entwurf.