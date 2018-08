Spendenaktion in Kronweiler: Brandopfer erleben Welle der Hilfsbereitschaft

Erst retteten mehrere Nachbarn das Leben von Vater und Tochter, nun hat die Ortsgemeinde eine Spendenaktion für die beiden betroffenen Familien gestartet: Nach dem verheerenden Feuer, das ihr Wohnhaus völlig zerstörte, schlägt Jutta und Wolfgang Schulz sowie Sandra und Thomas Kraitl in ihrem Heimatdorf Kronweiler eine Welle der Hilfsbereitschaft entgegen.

Thomas Kraitl, seine Ehefrau Sandra und deren Mutter Jutta Schulz (von rechts) aus Kronweiler stehen zusammen mit Ortschef Harald Benzel vor den Ruinen ihres Hauses, das am 24. April ein Raub der Flammen wurde. Die Gemeinde hat eine Spendenaktion für die Betroffenen gestartet.

Foto: Reiner Drumm

Als Sandra Kraitl sich am Ort des Geschehens noch einmal an die dramatischen Minuten am 23. April zurückerinnert, wirkt sie ganz gefasst, doch dann muss sie doch heftig schlucken, und es stehen ihr die Tränen in den Augen: „Es ist schon sehr hart. Wir haben von einer auf die andere Sekunde alles verloren, und es ist uns nur das übrig geblieben, was wir anhatten“, sagt sie.

Zum Glück haben ihre Eltern Jutta und Wolfgang Schulz, die Eigentümer des Anwesens in der Hauptstraße 52 sind, zwar eine Gebäude- und eine Hausratsversicherung abgeschlossen, doch es ist mehr als fraglich, ob die beiden Familien jemals wieder in ihr Heim zurückkehren können. Denn vielleicht muss es auch abgerissen werden. „Ein Statiker wird das noch prüfen. Wenn es wirklich nicht mehr genutzt werden kann, bleibt uns langfristig nur der Wiederaufbau. Denn wir wollen auf jeden Fall zurückkehren und hier in Kronweiler wohnen bleiben“, sagt Thomas Kraitl.

Er und seine Frau sind vorerst bei Sandra Kraitls Schwester in Siesbach untergekommen und können ab Mitte Mai vorübergehend in die Wohnung eines Bekannten in Kronweiler einziehen. Die Eltern von Sandra Kraitl haben zurzeit bei der Mutter von Jutta Schulz in Sonnenberg ein Domizil gefunden.

Erst kürzlich bekam Kronweiler wie in unserer Zeitung berichtet als Sieger beim Kreisentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ von der Jury attestiert, dass es im Ort ein großes bürgerschaftliches Engagement gibt. Dass dieses Urteil keine hohle Phrase, sondern sehr treffend ist, hat gerade das Brandunglück auf eindrucksvolle Art und Weise unter Beweis gestellt.

Denn es ist nicht nur in erster Linie dem beherzten Eingreifen der vier Nachbarn Ralf Ackermann, Dieter Wahl, Bernd Kämmerling und Hans Forster zu verdanken, dass Wolfgang Schulz und seine Tochter Sandra Kraitl das brennende Haus gerade noch rechtzeitig verlassen konnten, sondern schon unmittelbar danach hat die Ortsgemeinde das Heft in die Hand genommen, um den beiden Familien Unterstützung zukommen zu lassen.

„Wir haben uns am Tag nach dem Brand kurzfristig im Rat zusammengesetzt und waren uns einig, dass wir in dieser Notsituation die Betroffenen nicht allein dastehen lassen können“, sagt Ortsbürgermeister Harald Benzel. Also wurde beschlossen, den Familien eine finanzielle Soforthilfe zukommen zu lassen, „damit sie sich Kleider, Schuhe oder andere Dinge, die man für den täglichen Bedarf unbedingt benötigt, kaufen kann“, so Benzel. Inzwischen hat die Kommune auch ein Spendenkonto eingerichtet, das aus abrechnungstechnischen Gründen über die Verbandsgemeinde Birkenfeld läuft.

„Außerdem sind schon sehr viele Leute im Dorf an uns herangetreten, die zum Beispiel bei Bedarf gern Möbelstücke zur Verfügung stellen würden“, betont der Ortsbürgermeister. Ein Schlaglicht darauf, wie groß die Anteilnahme am Schicksal der beiden Familien ist, zeigt sich auch beim NZ-Termin vor dem zerstörten Haus. Zufällig kommen sowohl Ackermann als auch Forster, zwei der Retter aus der Nachbarschaft, vorbei. „Das war wirklich ein heißer Kampf, der zum Glück gut ausgegangen ist“, sagt Ackermann, was zu ihm als früherer Klassefußballer schön passt. Und Forster betont nicht nur, „dass wir sehr froh darüber sind, dass wir in der Nähe waren und rechtzeitig eingreifen konnten“, sondern er tritt gleich auch noch mit einem Anliegen an Benzel heran, das dieser sofort spontan bejaht. Denn Forster kündigt an, dass man sich in der Nachbarschaft entschlossen habe, zugunsten der Familien Schulz und Kraitl ein Straßenfest zu organisieren. Als Sandra Kraitl und ihre Mutter das hören, können sie erneut ihre Rührung nicht verbergen, und die Tochter sagt: „Wir können uns gar nicht genug bei allen Helfern bedanken. Das ist einfach Wahnsinn.“

Für die beiden Familien wurde bei der Raiffeisenbank Nahe ein Spendenkonto eingerichtet. Wer ebenfalls Unterstützung leisten will, kann dies unter der Angabe „VG Birkenfeld“ als Empfänger und dem Stichwort „Brandopferhilfe Kronweiler“ tun. Die IBAN-Nummer lautet: DE49.5626.1735.0004.4885 92.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner