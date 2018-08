Spendenaktion für krebskranke Frau: Bärbel erlebt eine große Welle der Hilfsbereitschaft

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Seit Bärbel beim Arzt war, bereitet sie sich vor: Sie kündigte die Mietwohnung, rief ihre Schwestern an und machte einen Plan, was noch zu tun ist. Die 52-Jährige hat zum zweiten Mal Krebs. Die Familie will alles tun, um ihr zu helfen. Gemeinsam mit der Stefan-Morsch-Stiftung, die Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke leistet, haben sie in Birkenfeld einen Spendenaufruf gestartet, der immer weitere Wellen schlägt.