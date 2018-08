Spektakulärer Unfall bei Züsch: Autofahrerin rammt historische Kapelle und verletzt sich schwer

Auf der L 166 hat sich am Mittwochnachmittag zwischen den Ortschaften Neuhütten und Züsch ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Autofahrerin schwere Verletzungen davongetragen und ein kleines Kirchengebäude massiv beschädigt wurde.

Foto: Guido Turina

Wie die zuständige Polizei in Hermeskeil mitteilt, geriet die Frau, die gegen 14.40 Uhr mit ihrem Kleinwagen das Gefällstück zwischen den beiden Hochwalddörfern befuhr, infolge eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit großer Wucht in das historische Bauwerk. Infolgedessen fielen große Teile des Mauerwerks auf den Pkw, sodass dieser teilweise unter den Steinen begraben wurde. Die Autofahrerin, die nach der Kollision von Ersthelfern aus dem Wrack ihres Auto befreit wurde, musste anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus Hermeskeil gebracht werden. Der vordere Bereich der Marienkapelle, an der eigentlich bald die Renovierungsarbeiten für das im August anstehende 70-jährige Bestehen des Gebäudes beginnen sollten, wurde durch die große Wucht des Aufpralls fast vollständig zerstört. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 166 voll gesperrt

An der Unfallstelle im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Hermeskeil, auch ein Rettungswagen und ein Krankentransportwagen der Rettungswache Hermeskeil, die freiwilligen Feuerwehren Neuhütten, Züsch und Muhl sowie der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Foto: Guido Turina