Soziales: Coaching soll aus der Armutsfalle helfen

Mit der Einführung des Arbeitslosengeldes II (ALG II), besser bekannt als Hartz IV, war auch die Vorstellung verbunden, Menschen, die lange von Sozialhilfe gelebt hatten, zurück auf den Arbeitsmarkt zu führen – ihnen wurde dadurch auch der Zugang zu Fördermaßnahmen der Jobcenter möglich. Allerdings hat sich insbesondere bei Langzeitarbeitslosen herausgestellt, dass die Eingliederung in das Arbeitsleben oft schwierig ist, bisweilen pflanzt sich die Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen sogar über Generationen fort. Ein neuer Ansatz, um diesen Mechanismus aufzubrechen, ist Bedarfsgemeinschaftscoaching. In Rheinland-Pfalz werden im Jahr 2018 30 Projekte durchgeführt, um die Beschäftigungsfähigkeit dieser Gruppe zu verbessern. Gefördert werden die Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, des Landes und des Jobcenters. Projektträger ist in Idar-Oberstein die Lernen und Arbeiten GmbH.

Mit Maßnahmen und Angeboten, die auf die individuelle Situation zugeschnitten sind, versucht man bei „Lernen und Arbeiten“, seinen Kunden dabei zu helfen, den Weg auf den Arbeitsmarkt zu finden. Bereichsleiterin Christine Backes (rechts) setzt dabei auf methodische Vielfalt. Foto: Jörg Staiber

„Zwei Fachkräfte betreuen bei uns seit Anfang dieses Jahres 40 Familien im Kreisgebiet“, erläutert Christine Backes, Bereichsleiterin für Leben und Arbeiten, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es ist eine aufsuchende Arbeit, bei der einen ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird.“ Besonderes Augenmerk werde dabei auf die Kinder gelegt. Es werden Förderpläne erstellt, im Bedarfsfall Nachhilfeunterricht vermittelt oder andere Fördermaßnahmen, wie sie durch das seit 2011 bestehende Bildungspaket möglich geworden sind.

„Der erste Ansatz besteht meistens darin, zu den Betroffenen erst einmal eine Vertrauensverhältnis aufzubauen und sie zu aktivieren“, erläutert Michael Frey, einer der beiden Betreuer des Projekts. „Vielfach sehen sich die Betroffenen einem ganzen Wust von Problemen gegenüber, angefangen bei Schulden über Schulschwierigkeiten der Kinder bis hin zu Suchtproblematiken.“ Bei ihrer Arbeit komme es darauf an, die Bedarfsgemeinschaften erst einmal als Ganzes zu stabilisieren und dann Lösungswege für die einzelnen Problembereiche aufzuzeigen und gemeinsam in die Wege zu leiten.

Das Bedarfsgemeinschaftscoaching ist eines von mehreren Angeboten, die die Idar-Obersteiner Niederlassung von Lernen und Arbeiten, die ihren Sitz in der Mainzer Straße 50 in Idar hat, vorhält. „Die Kundenorientierung wird bei uns großgeschrieben“, erklärt Christine Backes. „Es geht nicht darum, die Leute in irgendeine Maßnahme zu stecken, sondern für ihnen für ihre Situation genau das richtige Angebot zu machen.“ Aus diesem Grund wird auch mit diversen Ansätzen von unterschiedlicher Dauer gearbeitet.

So ist die „Unterstützung der Vermittlung mit ganzheitlichem Ansatz“ in der Regel auf drei Monate begrenzt und für Personen gedacht, die Arbeitslosengeld I beziehen, also erst relativ kurzfristig arbeitslos sind. „Das sind oft Menschen, die jahrzehntelang im Berufsleben standen und von daher keine Ahnung haben, wie man sich überhaupt bewirbt oder ein Vorstellungsgespräch führt, weil diese Situation bei ihnen ewig lange her ist oder sie sich vielleicht nie darin befunden haben.“ Die Teilnehmer dieser Maßnahme, so verrät die Bereichsleiterin, seien immer hoch motiviert, sehr interessiert an ganz konkreten Hilfen, die dann auch fast immer zum gewünschten Erfolg führen. Das Programm „Job aktiv“ ist eher für Personen gedacht, die sich noch oder wieder in einer beruflichen Orientierungsphase befinden. Hier setzt man ganz auf eine individuelle Beratung und eine ganz auf die persönliche Situation zugeschnittenes Einzelfallcoaching und Qualifizierungen, was durchaus auch eine psychologische Beratung einschließen kann.

Von unserem Reporter Jörg Staiber