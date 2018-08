Sonniges Wochenende am Erbeskopf – aber die Saison geht langsam zu Ende

Nach einem weiteren herrlichen Wochenende mit viel Schnee und Sonne satt neigt sich die Saison im Wintersportzentrum Erbeskopf nun aber wohl dem Ende entgegen. Schon gestern Morgen gab es Plusgrade am höchsten Gipfel im Lande.

Bei gut 30 Zentimeter Schneeauflage dürfte die Piste aber noch ein paar Tage dem Tauwetter trotzen – "es sei denn, es fängt an zu regnen", weiß Betriebsleiter Klaus Hepp, der mittlerweile auf rund 70.000 Besucher kommt. Auch am heutigen Montag laufen die Lifte aller Voraussicht nach von 11 bis 19 Uhr. Wer sichergehen will, sollte vor der Abfahrt zum Erbeskopf das Schneetelefon konsultieren. Dort gibt es aktuelle Infos zur Lage.