Sonderprogramm: OIE unterstützt Flutopfer mit 70 000 Euro

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld

Der regionale Energieversorger OIE hat die Hilfskräfte bei den Unwetterschäden in den Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen, in einigen Gemeinden der VG Baumholder sowie in den Idar-Obersteiner Stadtteilen Tiefenstein und Weierbach in der vergangenen Woche nicht nur tatkräftig mit eigenem Personal, Notstromaggregaten und Einsatzfahrzeugen unterstützt, sondern hilft jetzt auch von den Überflutungen betroffenen Kunden.