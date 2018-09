Sonderausstellung im Landesmuseum: Zeitreise führt 100 Jahre in die Vergangenheit

Heute würde man es für die Botschaft eines psychisch Gestörten halten, vor 100 Jahren dachte man aber noch anders über solche Bilder, weil seinerzeit sicher noch „vaterländischer Stolz“ mitschwang: Ein Mann, Soldat im Ersten Weltkrieg, hatte seiner Schwester im November 1916 eine Feldpostkarte mit einem merkwürdigen Motiv geschickt: Auf einem Dorfplatz zwischen Häusern lagen überall Leichen, offenbar alles Zivilisten. Und der Soldat schrieb dazu: „Liebe Schwester! Zu Deinem Namenstag wünsche ich Dir alles Gute. Das Befinden ist gut. Das Wetter ist schön, aber kalt.“

Zwischen Malzkaffee und Soldatenhelmen 1 von 5 Vor 100 Jahren: Alltagsutensilien... Foto: Reiner Drumm 2 von 5 ... und zeittypische Militärutensilien wie Helme und Mützen liegen in den Glasvitrinen des Birkenfelder Landesmuseums. Foto: Reiner Drumm 3 von 5 Bei der Eröffnung der Sonderausstellung nahmen die Besucher die Exponate aufmerksam in Augenschein. Foto: Reiner Drumm 4 von 5 Hannelore Fuchs, Matthias Schneider und Hisso von Selle gaben mit dem Durchtrennen eines Bands den Startschuss für die Schau. Foto: Reiner Drumm » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Diese in gegenwärtiger Zeit sehr befremdliche Grußbotschaft gehört zu den Exponaten, die in der neuen Sonderausstellung im Birkenfelder Landesmuseum zu sehen sind. Sie beleuchtet den Ersten Weltkrieg, der im November 1918, also vor fast 100 Jahren, endete, vor allem aber die anschließende Nachkriegszeit, als die Region unter französische Besatzung kam und 1919 kurzzeitig sogar die „Birkenfelder Republik“ ausgerufen wurde. Wert legt die Schau zudem darauf, das Alltagsleben und die Probleme der Bevölkerung in dieser bewegten Epoche zu veranschaulichen.

Am Sonntag wurde die Ausstellung von Landrat Matthias Schneider und Museumsverwalter Hisso von Selle eröffnet. Zwei junge Frauen des Musikvereins Hettenrodt spielten Querflöte. Die Birkenfelderin Hannelore Fuchs sponserte die Ausstellung und ist nun Schirmherrin. Am Sonntag war das auch wortwörtlich zu nehmen − von Selle überreichte ihr einen 100 Jahre alten Schirm. Danach schnitt Fuchs das Band durch, die Ausstellung war eröffnet.

Tafeln mit mahnenden Worten

Man wolle mit dieser Schau nicht den Krieg verherrlichen, hob Hisso von Selle hervor. „Einige Tafeln machen deutlich: Der Krieg ist grausam.“ Das muss man eigentlich nicht eigens erwähnen, aber Exponate wie die Feldpostkarte machen es noch einmal auf besondere Weise deutlich.

Und sie weisen auch auf den wichtigeren Teil der Ausstellung hin: Darauf, wie die Menschen Anfang des vorigen Jahrhunderts dachten und fühlten. Motive wie das der Postkarte mit dem von Toten übersäten Platz stehen nicht im Mittelpunkt der Ausstellung. Viel mehr geht es den Organisatoren darum zu zeigen, wie man in den Wirren des Kriegs lebte, welche Haushaltsgeräte damals modern waren, welches Ansehen und welche Bedeutung die französische Militärverwaltung hatte, die nach dem Krieg im Birkenfelder Land herrschte.

Gezeigt wird im Haus in der Friedrich-August-Straße aber auch, wie Grabenkunst aussah: Aus Kartuschen machten die Frontsoldaten zum Beispiel Vasen, oder sie stellten aus Granatenbändern Armreifen her. Das führt zwar auch wieder mitten in den Krieg, geht aber mehr auf den Menschen ein – was man in den Gräben tat, um das zivilisierte Leben nicht völlig zu vergessen.

Auf Schautafeln und in Vitrinen sind zahlreiche Texte und Ausstellungsstücke zu finden, darunter auch Exponate aus Privatsammlungen. Landrat Schneider hob sie hervor: Klaus Höling und Oberstabsfeldwebel Ruppenthal, beide aus Idar-Oberstein, dazu acht weitere Sammler, die Leihgaben zur Verfügung stellten.

Leihgaben aus Baumholder

Dazu kommen Texte des Instituts für geschichtliche Landeskunde der Uni Mainz, mit Manfred Rauscher vom Stadtarchiv Idar-Oberstein arbeitete man zusammen, vier Stellwände mit Bildern und Texten sind zu sehen, die Klaus Böhmer und Jürgen Henze von der Geschichtswerkstatt Baumholder vor vier Jahren zum Kriegsbeginn 1914 zusammengestellt hatten: Damals wurden in Baumholder und in seiner lothringischen Partnerstadt Warcq Ausstellungen gezeigt.

Seit Mittwoch voriger Woche stehen auch die Tafeln aus Birkenfelds französischer Partnerstadt Audun-le-Tiche im Landesmuseum. Der Birkenfelder Ex-Stadtbürgermeister Peter Nauert hatte sie aus dem lothringischen Ort nahe der luxemburgischen Grenze abgeholt. Am 11. November, dem Tag, an dem vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg endete, werde es in Audun-le-Tiche eine Ausstellung geben, erklärte Nauert – sicher werden die Bilder und Schriften darunter sein, die jetzt in Birkenfeld zu sehen sind, aber natürlich auch eine Reihe weiterer Exponate.

Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag in Birkenfeld waren vier Vertreter aus Audun-le-Tiche nach Birkenfeld gekommen. Dazu zählte auch Stadtbürgermeister Lucien Piovano, der zusammen mit dem Verwaltungschef des „Arrondissement Birkenfeld“ (Landrat Schneider) und von Selle den symbolischen Startschuss für die Ausstellung gab.

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer