Sogar der DLRG-Bundeschef schaute beim Jubiläum der Idar-Obersteiner Bundeswehr-Ortsgruppe vorbei

Nobel feierte die DLRG-Ortsgruppe Bundeswehr ihren 50. Geburtstag. Es war eine Gala wie für einen verdienstvollen Mitmenschen: Bedienung und Gedeck im Standortoffiziersheim glichen dem in einem gut geführten Restaurant, Travestiekünstler Frank Kossligk alias Tina Jones war für die Unterhaltung zuständig, die Reihe der Ehrengäste reichte bis hinauf auf die Bundesebene: Der Deutschlandchef der DLRG, Achim Haag, war als Überraschungsgast gekommen, nur der engere Kreis der DLRG-Ortsgruppe hatte davon gewusst. Julia Klöckner, die designierte Landwirtschaftsministerin im Kabinett Merkel, ließ per Video Grüße ausrichten – sie ist seit zehn Jahren Mitglied in der Ortsgruppe. Auch Monika Sauer, die Präsidentin des Sportbunds Rheinland, zählte zu den Gästen. Landrat Matthias Schneider kam ebenso wie auch Stadtbürgermeister Friedrich Marx.

Der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Idar-Oberstein, Volker Loch (links), bedankte sich beim Bundesvorsitzenden Achim Haag mit einer großen Playmobil-Figur für dessen Kommen.

Foto: Anna Nuber

Thomas Klein, der für den Stadtverband Sport treibender Vereine ein Grußwort sprach, hatte keinen Zweifel, warum für den Geburtstag eines so kleinen Vereins wie der Bundeswehrortsgruppe der DLRG mit ihren gerade mal 60 Mitgliedern eine solche Promi-Schar aufgelaufen war: „Ihr rettet Leben“, sagte er in seinem Grußwort. „Deshalb wundert es mich nicht, dass so viele illustre Gäste da sind.“

Den Mann an der Spitze der DLRG, Achim Haag, verbindet eine tiefere Beziehung mit der Ortsgruppe Idar-Oberstein als die übrigen überregionalen Gäste: In Idar-Oberstein war er zur Deutschen Lebensrettungsgesellschaft gekommen, 1974 trat er seinen Dienst in der Rilchenbergkaserne an, lernte „das Miteinander von Soldaten und Bürgern kennen“, entschloss sich, der DLRG beizutreten und die Ausbildung zum Rettungsschwimmer zu absolvieren. Im Kammerwoogbad hatte er damals Wachdienst als Rettungsschwimmer.

Volker Loch, der Vorsitzende der Ortsgruppe Bundeswehr, hatte auf YouTube von Achim Haags DLRG-Wurzeln in der Schmuckstadt erfahren: „Das war reine Glückssache.“ Er schrieb ihn an und bekam die Zusage: Haag werde kommen. Loch und ein kleiner Kreis Eingeweihter hielt die Zusage bis zum Tag der Geburtstagsfeier geheim.

Von Frank Kossligk alias Tina Jones, die gern die Männer aufs Korn nimmt, blieb Haag verschont. Tina nahm sich lieber Stadtbürgermeister Marx vor: Sie streichelte dem „Fritzchen“ übers schüttere Haar, zog ihn an der Krawatte hinter sich her, sang „I Can't Give You Anything but Love“, auf das Marx ein kräftiges „Baby“ einschob. Landrat Schneider hatte seinen Spaß am Duo Jones/Marx, wurde aber von Tina zurechtgewiesen: „Pass nur auf, dass es dich nicht selbst erwischt.“

Seit 1956, als die Bundeswehr gegründet wurde, wurden Soldaten des Standorts als Rettungsschwimmer ausgebildet. Drei Jahrzehnte zuvor hatte Idar-Oberstein schon eine DLRG-Ortsgruppe, aus der der Stützpunkt Bundeswehr entstand, der am 14. Februar 1968 offiziell gegründet wurde. Am 1. Januar 1971 wurde der Stützpunkt in die Ortsgruppe Bundeswehr umgewandelt, ein Jahr später wurde das Hallenbad in der Rilchenbergkaserne eröffnet, in dem man auch heute noch trainiert. 1973 nahmen sie an den ersten Wettkämpfen teil, 1977 gab es die erste Süddeutsche Meisterschaft im Rettungsschwimmen in Idar-Oberstein – mit damals acht deutschen Rekorden. Ab 1979 konzentrierten sich die Aktivitäten der Ortsgruppe auf die Ausbildung von Soldaten zu Rettungsschwimmern. 1987 nahm sie zum ersten Mal am Wettbewerb „Schwimmen und Retten“ teil, insgesamt waren sie 30-mal dabei. 2017 wurden mehr als 200 Rettungsschwimmabzeichen in allen Klassen abgenommen.

Monika Sauer verlieh der Bundeswehrortsgruppe die Ehrenurkunde des Sportbundes Rheinland. Volker Loch holte drei Gründungsmitglieder – Johannes Merkt, Hubert Weichert und Alfred Stößel – auf die Bühne. Das Silberne Mitgliederabzeichen für 40 Jahre Treue zum Verein erhielt Ute Weichert, weitere Mitgliederehrungen folgten. Neben den Rednern aus Politik und Sport begrüßte auch der Sportoffizier des Lehrbataillons 345, Oberleutnant Normen Weber, die Gäste, und zwischen allen sprang der kleine Lukas völlig zwanglos herum und verteilte im Namen der DLRG-Ortsgruppe Bundeswehr kleine Präsente.

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer