Soforthilfe: Land und Banken wollen Flutopfern unter die Arme greifen

Das Hochwasser im Fischbachtal hat auch Unternehmen schwer getroffen. Gebäude, Grundstücke, Maschinen sind beschädigt, und was im Moment sicher am dringendsten ist: Die laufenden Kosten, Löhne vor allem, müssen gezahlt werden.

Mehr als 50 Pkw wurden bei der Flutkatastrophe im Fischbachtal zerstört – nicht selten lautete die Bilanz: Totalschaden.

Foto: Sebastian Schmitt



Die Telefone standen nicht still, auch bei Kreis-Wirtschaftsförderer Michael Dietz und Michael Fuhr, dem Leiter des Berufsbildungszentrums der Handwerkskammer Koblenz in Herrstein. Innerhalb von Tagen haben die beiden zusammen mit der IHK-Geschäftssstelle Idar-Oberstein eine Info-Veranstaltung auf die Beine gestellt. Das Ziel: Unternehmern zu zeigen, wo und wie sie finanzielle Hilfe bekommen können.

In der IHK-Geschäftsstelle Idar-Oberstein versammelten sich am Freitag Vertreter von Banken, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer und IHK, auch Landrat Matthias Schneider kam. Sibylle Schwalie von der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz informierte über Finanzierungsmöglichkeiten, Dietz und Fuhr über eine Soforthilfe des Landes. Alle betroffenen Unternehmer waren eingeladen, doch nur sechs kamen. „Im Moment“, suchte Dietz nach Gründen für die geringe Beteiligung, „haben die andere Sorgen.“ Fuhr hob hervor: „Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft sind in engem Dialog mit den Netzwerkpartnern und den betroffenen Betrieben. Wir informieren die Firmen, stellen die Kontakte her und versuchen, bei der Überwindung der bürokratischen Hürden zu unterstützen.“

Im Gespräch mit der NZ sprachen zwei Betroffene über ihre Sorgen. Das Busunternehmen Fillmann-Reisen hat sein Depot im Mühlenweg in Herrstein und ist im Linien- und Schülerbusverkehr unterwegs. Acht Busse besaß die Firma – sechs davon haben jetzt Schrottwert, sagt Klaus Fillmann. Westrich-Reisen hat, damit der Betrieb weiterlaufen kann, drei Busse zur Verfügung gestellt. Doch das sind nicht alle Probleme: Eine Betonmauer sei komplett weggespült worden, die Werkstatt nicht mehr befahrbar: „Es muss sofort eine Lösung her.“

Die Firma Fobo Metall stellt Stanzteile her. Auch sie sitzt in Herrstein und hatte, abgesehen von Schäden an Gebäude, Maschinen und auf dem Hof noch Glück – wenn man davon in dieser Situation überhaupt sprechen kann: „Wenn die Halle unterspült worden wäre, hätten wir ein Riesenproblem gehabt“, sagt Hugo Grafen. Am Montag nach dem ersten Hochwasser fiel der Strom den ganzen Tag aus. Die Firma hat eine Ausfallversicherung, jetzt geht es darum, ob die zahlt. Eine Elementarversicherung gibt es nicht.

An dieser Stelle könnte die Verwaltungsvorschrift (VV) Elementarschäden greifen. Fuhr und Dietz sprachen in der Info-Veranstaltung über diese Soforthilfe des Landes, die aber, relativierte Dietz, „nicht die Soforthilfe ist, die man darunter verstehen könnte“: Es sind viele Vorgaben zu beachten, das dauert. In der VV heißt es unter anderem: „Soforthilfen können als schnelle Hilfe in besonders begründeten Einzelfällen (…) gewährt werden.“ Doch die Firmen brauchen jetzt Geld, sie müssen liquide bleiben. Fuhr hofft: „Da wird in den nächsten Tagen Bewegung reinkommen.“ Was er damit meinte: Lösungen zu Liquiditätsproblemen werden in diesen Tagen mit den Kreditinstituten je nach Bedarf abgestimmt.

Denn die Hausbank ist, auch bei den Finanzierungshilfen der ISB, die Sibylle Schwalie vorstellte, immer erster Ansprechpartner für die Unternehmer. Das, was Eckhard Rietz, Abteilungsleiter fürs Firmenkundengeschäft bei der Kreissparkasse, sagte, steht stellvertretend für alle Bankenvertreter in dieser Infoveranstaltung: „Auch unser Ziel ist es, unbürokratisch und schnell zu helfen. Wenden Sie sich an uns.“

Wer sich über Finanzierungshilfen, Bürgschaften und Beratungsprogramme der ISB informieren will, kann im Internet unter www.isb.rlp.de nachlesen.

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer