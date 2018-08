So alt wie Dieselmotor und Reißverschluss: Schützen- und Gemütlichkeitsverein feierte 125. Geburtstag

Schießsport und Geselligkeit haben im Heidedorf Hahnweiler Tradition: Der heimische Schützen- und Gemütlichkeitsverein feierte dort am Wochenende sein 125-jähriges Bestehen. Die Schlange der Gratulanten im Dorfgemeinschaftshaus war lang. Schließlich ist der Verein der älteste seiner Art in der VG Baumholder.

Feuer frei: Die Böllerfreunde Naheland gaben zu Beginn der Jubiläumsfeier des Schützen- und Gemütlichkeitsvereins einige Salutschüsse in die Luft ab und leiteten den Festkommers mit einem Knall ein. Der Rest des Abends stand ganz im Zeichen der Historie. Foto: Benjamin Werle

Einen hohen Stellenwert genießen die Hahnweiler Schützen nicht nur im eigenen Dorf, sondern auch im Kreis: Zahlreiche Vereine aus der Naheregion überbrachten beim Festkommers Glückwünsche, darunter etwa der KKSC Baumholder, der SV 1858 Idar-Oberstein, der SV Niederwörresbach, der SV Hubertus Stipshausen und die Rohrbacher Tell-Schützen. Von einem wichtigen Faktor für die Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens im Dorf sprach Dorfbürgermeister Heiko Bier. „Mit 125 Jahren zählt der Schützen- und Gemütlichkeitsverein Hahnweiler zu den bedeutendsten Kulturträgern unserer Heimat“, betonte Viktor Teichner, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Baumholder.

Im Jahr 1893 wurden der Dieselmotor, der Reißverschluss und die Popcornmaschine erfunden. Angesichts dieser bedeutenden Entwicklungen passe doch die Gründung des Schützen- und Gemütlichkeitsvereins Hahnweiler ganz gut ins Bild, meinte Vorsitzender Axel Mohr bei seiner Begrüßungsrede mit einem Augenzwinkern. Aus der Taufe gehoben wurde der Verein am 30. Januar 1893. Zunächst übten die Schützen in einem Gasthaus und einem Dreschschuppen. Unterbrochen wurde das Vereinsleben von den beiden Weltkriegen.

Im Juli 1957 wurde am Ortseingang schließlich eine Holzbaracke installiert, die die amerikanischen Streitkräfte kostenlos zur Verfügung gestellt hatten. Kurz vor der Fertigstellung des Bretterbaus wurde das Vorhaben jedoch polizeilich unterbunden, da keine Genehmigung für die Konstruktion vorlag. Außerdem wurde jedes Mitglieder mit einem Bußgeld in Höhe von 12,50 Mark pro bedacht. Erst aufgrund der Mitwirkung des damaligen Landrats Dr. Walter Beyer wurde die Feldbaracke schließlich doch noch fertig, berichtet die Vereinschronik in einer amüsanten Anekdote, die heute noch gern erzählt wird.

„Die Konstruktion wurde im Laufe der Jahre immer wieder umgebaut, bis schließlich ein schönes Gebäude entstand, in dem viele Dorfveranstaltungen wie Fastnacht, Sankt Martin oder Nikolaus organisiert wurden“, erzählt Mohr die Geschichte weiter. Heute befindet sich das Haus, das jüngst aufwendig renoviert wurde, in Gemeindehand. Gaststätte und Schießstände gehören jedoch weiterhin dem Schützenverein, der Mitglied im Pfälzischen Sportschützenbund ist und zurzeit 44 Mitglieder zählt. Deutlich verjüngt wurde bei der vergangenen Vorstandswahl die Zusammensetzung des Gremiums. Um die Zukunft des Vereins zu sichern, will man sich künftig wieder stärker der Nachwuchsarbeit widmen.

Sportlich ist der SV nach wie vor erfolgreich: So hat sich Herbert Langer für das Landeskönigsschießen in Kastellaun qualifiziert, und Janina Mohr überzeugte mit guten Ergebnissen bei der Kreismeisterschaft. Eingeleitet wurden die Feierlichkeiten zum Jubiläum von den Böllerfreunden Naheland. Nach Sektempfang und Ansprachen spielten die Dippelbrüder zum Tanz auf.

Von unserem Mitarbeiter Benjamin Werle