Simca-Fahrer gehen im Kreis Birkenfeld auf Spurensuche

Idar-Oberstein (und Umgebung) ist am Wochenende der Nabel der Welt für die Liebhaber der fast in Vergessenheit geratenen französischen Automobilmarke Simca. Wenn die Deutschen bei der Massenmotorisierung nach dem Zweiten Weltkrieg an den VW Käfer denken, kreisen die Gedanken der französischen Nachbarn um die berühmte Ente oder den Renault R 4. Doch hier und dort gab es praktische und vor allem schnellere Alternativen; Schwarz-Rot-Gold fuhr NSU Prinz und Blau-Weiß-Rot griff zum Simca 1000.

Liebhaber französischer Simcas – vorzugsweise in der Bergrennvariante – aus ganz Deutschland sowie dem benachbarten Ausland treffen sich am Wochenende in Kempfeld und Idar-Oberstein, um auf Spurensuche zu gehen: Erinnert wird an die ehemalige Tuningschmiede Springbock-Simca.

Foto: privat

Von etwa Mitte der 1960er- bis zum Anfang der 1980er-Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden die kleinen Familienlimousinen auch gern zu Rennzwergen umgebaut, um damit bezahlbaren Motorsport betreiben zu können. Die Magdeburger Straße 8 in Idar war dabei eine beliebte Anlaufstelle, wenn ein Simca schneller werden sollte – war dort doch die Firma Springbock-Simca ansässig, lange Jahre ein Erfolgsgarant, insbesondere im Bergrennsport, etwa beim Edelstein-Bergrennen zwischen Kirn und Bergen.

Dieser historische Hintergrund hat die „Simca Heckmotor-IG“, eine Interessengemeinschaft zum Erhalt der französischen Kleinwagen, dazu bewogen, ihr diesjähriges Sommertreffen in Zusammenarbeit mit dem Automobilclub Idar-Oberstein in unserer Region unter dem Motto „Auf den Spuren von Springbock-Simca“ durchzuführen. Die Teilnehmer werden ihre Fahrzeuge am Samstag, 7. Juli, ab 12 Uhr auf dem Festplatz in Kempfeld präsentieren, bevor sie zu einer Rundfahrt nach Idar-Oberstein und in den Hunsrück starten.

Zwischenstopps sind gegen 13 Uhr am Edelsteinmuseum in Idar sowie gegen 15.45 Uhr am Hotel Forellenhof in Rudolfshaus geplant. Natürlich darf das Befahren der ehemaligen Edelstein-Bergrennstrecke nicht fehlen, zumal die Werkstatt von Springbock-Simca in Bergen war. So dürfen die Teilnehmer dann auch in Bergen ihr Geschick bei zwei Wertungsprüfungen unter Beweis stellen (Ankunft circa 17 Uhr), bevor sie sich wieder in Kempfeld einfinden.

Bei einem Abendessen wird der Tag mit interessanten Gesprächen ausklingen, sind doch ehemalige Teammitglieder von Springbock als Gäste eingeladen. Am Sonntag gibt es für Interessierte noch einmal die Gelegenheit, die Oldtimer zu besichtigen. Die Fahrzeuge werden ab 11 Uhr auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone Oberstein präsentiert, während die Fahrer die Felsenkirche besichtigen. Insgesamt werden 25 Fahrzeuge aus ganz Deutschland sowie dem benachbarten Ausland wie der Schweiz oder Luxemburg erwartet. Günter Weinsheimer