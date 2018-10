Silke Bauer: Begräbnis im Garten kam nicht gut an

Aus unserem Archiv

Der Vampir von heute ist vor allem eins: ätherisch schön und Vegetarier, was de facto heißt, dass er darauf verzichtet, in menschliche Hälse zu beißen und stattdessen lieber Tierblut schlürft. Edward Cullen aus Stephenie Meyers Biss-Reihe und Stephan Salvatore aus der Serie Vampire Diaries sind wohl die bekanntesten Vertreter dieser neuen Vampirgeneration. Wie langweilig! Ein richtiger Vampir muss modrig riechen, im Sarg nächtigen und Jagd auf Menschen machen. Das wusste ich bereits als Kind. Sobald ich lesen konnte, zog ich mir alles rein, was mit den Blutsaugern zu tun hatte und machte auch vor Vampirfilmen nicht halt. Vor allem Max Schreck in seiner Paraderolle als Nosferatu hatte es mir angetan. Wie gern wäre ich selbst ein Vampir gewesen und mit wehendem Umhang durch die Nacht geflogen, statt um 19 Uhr ins Bett zu gehen. Eine Zeit lang ließ ich nachts sogar das Fenster auf – in der Hoffnung, dass mich ein zufällig vorbeikommender Vampir entdecken, beißen und ebenfalls zum Vampir machen würde.