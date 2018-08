Sieben Bands auf der Altburg: Festival soll Spaß für die Familie werden

Die Vorbereitungen für das 30. Festival auf der Altburg, bei dem Celtic Folk auf Mittelalter im besonderen Ambiente der wiederaufgebauten historischen Keltensiedlung Altburg bei Bundenbach trifft, laufen. Das heißt auch in diesem Jahr am dritten Wochenende im August, 17. bis 19., wieder: sieben Bands an drei Tagen, Markttreiben auf dem historischen Keltenmarkt, Lagergruppen zeigen keltisches Handwerk, Speisen vom offenen Feuer, Guinness vom Fass und eine Feuershow.

Am Eröffnungs-Freitag spielen die Bands Green Spirit, Rapalje (Mix aus traditionellem irischen und schottischen Folk sowie selbst geschriebenen Liedern) und Ghosttown Company (Foto).

Der Schwerpunkt verändert sich ein wenig: Das Festival wird stärker zum Familienfest, bei dem für alle Generationen und Zielgruppen etwas geboten wird. So steht der Festivalsonntag ganz im Zeichen eines bunten Familienprogramms mit vielen Attraktionen, die kleinen und großen Besuchern einen angenehmen Aufenthalt bescheren sollen. Die Regie hat erneut der Heimatverein in Kooperation mit der Ortsgemeinde Bundenbach. Viel Arbeit steckt in den Vorbereitungen, der Aufwand beim Aufbau ist groß: Familiär, bunt und lebendig soll das Ganze werden, wünschen sich die Organisatoren.

Das Musikprogramm lässt die Herzen der Folkfreunde höherschlagen: Am Freitag spielen die Bands Green Spirit, Rapalje (Mix aus traditionellem irischen und schottischen Folk sowie selbst geschriebenen Liedern) und Ghosttown Company (Folkrock). Samstags treten Tales of Nebelheym (Steam Folk), Galhad Reunion und Paddy Murphy auf.

Die Band Paddy Murphy begeisterte bereits 2014 die Gäste beim Festival und sorgte für ausgelassene Partystimmung. Seitdem ist die Band noch bekannter und beliebter geworden. Songs über die Grüne Insel, Frauen und Whiskey, irische Rebellen, Seeleute und die Sehnsucht nach Ferne füllen das Programm.

Am Sonntag ist Paddy Schmidt zu Gast: Der Frontmann der Band Paddy goes to Holyhead, eine der bekanntesten Irish-Folk-Bands Deutschlands, ist nicht nur ein charismatischer Sänger, sondern auch einer der besten Mundharmonikaspieler des Planeten. Das zeigte er auch schon 2016 bei seinem Auftritt auf der Altburg. Die Songs, die er mitbringt, sind eine zeitlose Mischung aus traditionellen irischen Volksliedern bis hin zu selbst geschriebenen Songs.

Von Freitag bis Sonntag findet tagsüber und abends während des Festivals ein bunter mittelalterlicher Markt statt. Dieser historische Markt in der Umgebung der Keltensiedlung Altburg fasziniert immer wieder die Gäste, die an einem Tag in das Leben und Werken der Kelten eintauchen können. Bernstein, keltischen Schmuck, Repliken, Lederarbeiten, Wolle, Kräuter- und Hexenbedarf, Glasperlenkunst, Brettchenwebereien, Messer, Tonwaren, Salben, Liköre, Räucherwaren, Felle, Bogen, Trinkhörner, Honig, Lakritz, Essig, Ziegenkäse und vieles mehr gibt es zu erstehen. „Besonders Sonntag ist als Familientag sehr gut für einen Marktbesuch geeignet, denn da wird ein umfangreiches Kinderprogramm geboten. Damit bieten wir auch den kleinen Gästen Kurzweil und viel Spaß. Dazu sind unsere Preise sehr familienfreundlich gehalten“, betonen die Organisatoren. Die Kleinen können Schwerter und Schilde gestalten, ein mittelalterliches Karussell nutzen, Stockbrot backen, Dracheneier knacken und an den Highland-Games für Kinder teilnehmen. Auch für das leibliche Wohl von Eltern und Kindern ist gesorgt. Es gibt Baumstriezel, Langosch, Crêpes, Kaffeespezialitäten, Hanftaschen, Gegrilltes, Bratkartoffeln mit Quark, Kaffee und Kuchen, Guiness vom Fass, Met, Whiskey, alkoholfreie Getränke und vieles mehr. „Sicherlich ist dies für einen Familienausflug eine gute und günstige Alternative zu vielen teuren Jahrmärkten, und man kann Kindern an diesem Tag Geschichte hautnah vermitteln“, sagen die Veranstalter. Sonntags kostet der Eintritt für den Markt nur 5 Euro, und Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Der Eintrittspreis beinhaltet auch die Besichtigung der historischen Keltensiedlung Altburg und des Keltenmuseums.

Die Lagergruppen bieten außerdem die Möglichkeit, in die Zelte zu schauen, um einen Eindruck vom Leben in vergangenen Zeiten zu erhalten. Für Unterhaltung sorgen ein Bogenschießstand, ein mittelalterliches Karussell, die Feuerspucker der Gruppe Feuerplanet, Bertholder, der Erzähler, ein Gaukler, eine Schauschmiede und der Einzug der Lagerleute.

Karten gibt es unter www.altburgfestival.de

