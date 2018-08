Sensationsfund: Ein Sonnengott gibt sich die Ehre

Ausgegraben wurde die antike Bronzestatuette auf einem Feld bei Hottenbach, ans Tageslicht befördert hat sie im August 2017 ein Hobbyarchäologe aus Bergen, sie wurde restauriert, ist nun im Besitz der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und wird sicher im Rheinischen Landesmuseum Trier aufbewahrt. Doch am Sonntag, 24. Juni, wird das Original einer römischen Götterfigur ins Birkenfelder Land zurückkehren. Denn der „Sensationsfund aus Hottenbach“, so wird er vom Verein für Heimatkunde im Kreis bezeichnet, wird ab 14 Uhr anlässlich des Museumsfests in Birkenfeld erstmals und nur an diesem einen Tag der breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Birkenfelder Museum präsentiert Original eines Sensationsfunds in Hottenbach

„Es handelt sich bei der Statuette um ein einzigartiges Relikt in unserer Region, denn die antiken Götterfiguren, die in der Vergangenheit hierzulande wieder aus dem Boden hervorgeholt wurden, waren bisher immer nur aus Ton oder Stein gewesen“, heißt es seitens des Heimatkundevereins, der das Birkenfelder Museum betreibt. Und er fügt hinzu: „Der Fundort liegt im Bereich einer römischen Villa, in dem zum Beispiel auch viele Münzen – teilweise sogar keltische – und mehr ausgegraben wurden. Auch wenn die Statuette sehr gelitten hat, kann man immer noch erkennen, dass es sich um eine besonders feine Arbeit handelt.“

Hobbyarchäologe Sascha Theis aus Bergen hat die etwa 30 Zentimeter große Bronzefigur (Bild links) auf einem Feld nahe Hottenbach ausgegraben. Foto: Axel Munsteiner

Das kann Dr. Lars Blöck vom Rheinischen Landesmuseum in Trier bestätigen und zudem noch mehr über die archäologische Bedeutung des Funds berichten. Die circa 30 Zentimeter und circa zwei Kilo schwere Statuette stammt vermutlich aus dem zweiten oder dritten nachchristlichen Jahrhundert. Sie ist deutlich größer als die meisten Bronzefiguren, die sonst in Mitteleuropa entdeckt wurden, „und sie ist auch in technischer Hinsicht interessant, weil sie eine Zinnlegierung hat. Die Statue ist also sozusagen ein High-End-Produkt, das überraschenderweise nicht in einer Römermetropole wie zum Beispiel Trier, sondern im Bereich eines früheren Vicus, also einer kleinen Straßensiedlung, mitten im Hunsrück gefunden wurde“, betont der Trierer Archäologe.

Welchen Gott die Figur darstellt, sei nicht 100-prozentig sicher, ergänzt er. Denn der nackten männlichen Gestalt fehlen beide Arme und ein Unterschenkel.

Wären sie vorhanden, könnte man vermutlich typische Attribute des dargestellten Gottes ausmachen und ihn identifizieren, erklärt Blöck. Er neige jedoch zur Auffassung, dass die Statue Sol Invictus, also den Sonnengott der römischen Mythologie, verkörpern soll und vermutlich im gallischen oder italienischen Raum des antiken Weltreichs hergestellt wurde.

Statue geht europaweit auf Reise

Wie bedeutsam der Hottenbacher Fund ist, beweist allein die Tatsache, dass die Figur Bestandteil einer vom Rheinischen Landesmuseum geplanten Sonderausstellung mit dem Titel „Spot an! Szenen einer römischen Stadt“ sein wird. In deren Mittelpunkt stehen ab August 2019 Funde aus Trier, dem „Rom des Nordens“, und dem Umland. „Sie ist als Wanderausstellung konzipiert und soll später europaweit in Museen gezeigt werden“, sagt Blöck.

Dass die Figur der Nachwelt erhalten bleibt, ist Sascha Theis zu verdanken. Der 42-jährige Inhaber einer Speditionsfirma aus Bergen geht seit 2012 mit Metalldetektor und Schaufel auf Suche nach Hinterlassenschaften aus antiker Zeit. Das tut er im Übrigen immer mit Erlaubnis des Rheinischen Landesmuseums, wie er im NZ-Gespräch ausdrücklich betont.

Von illegal aktiven Schatzsuchern und Raubgräbern distanziert er sich klar. „Ich will nicht, dass archäologisch wertvolle Sachen verloren gehen. Denn was einmal weg ist, ist oft für immer weg“, sagt Theis, der alle seine Funde sofort in Trier abgibt, wenn diese dokumentiert sind, aber auch manchmal einige Stücke – etwa alte Münzen – wieder zurückerhält. Sein Ziel sei es, so viele Relikte wie möglich an den Stellen zu finden, an denen einst der frühere Birkenfelder Gymnasiallehrer und Heimatforscher Heinrich Baldes 1923 in seinem Standardwerk zur „Geschichtlichen Heimatkunde der Birkenfelder Landschaft“ Spuren keltischen und römischen Lebens nachgewiesen hat.

Deshalb suche er auch schon seit Jahren mit Einverständnis des Landwirts das Gebiet um den Fundort der Götterfigur auf dem Feld nahe Hottenbach ab. An diesem Tag im August 2017 sei der Landwirt ohnehin mit Drainagearbeiten beschäftigt gewesen, „und weil mir die Stelle interessant vorkam, habe ich ihn darum gebeten, dort die oberste Pflugschicht abzuziehen“, berichtet Theis. Als sein Metalldetektor dann ausschlug und er vorsichtig zu graben anfing, „habe ich schnell gemerkt, dass etwas Größeres im Boden liegt. Dann habe ich als erstes einen grünen Knuppel gesehen. Das war, wie sich dann schnell herausstellte, der Po der Figur“, sagt Theis.

Duplikat bleibt in der Kreisstadt

Als „Finderlohn“ erhält der Bergener übrigens genau wie der Hottenbacher Landwirt ein Duplikat der Statuette. Und gleiches gilt auch für das Birkenfelder Museum. Denn auch wenn das Original noch am Abend des 24. Juni zu seinem Aufbewahrungsort nach Trier zurückgebracht wird, erhält das Museum in der Kreisstadt anlässlich des Fests am Sonntag eine Kopie der Figur, die dann im Haus in der Friedrich-August-Straße ihren festen Platz in der Dauerausstellung über die Zeit der Kelten und Römer haben wird.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner