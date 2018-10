SEK kann Tatverdächtigen ohne Gegenwehr festnehmen

Aus unserem Archiv

Rhaunen

Unblutig zu Ende gegangen ist am Freitagnachmittag der Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Rhaunen (wir berichteten bereits kurz). Auslöser dafür war ein heftiger Ehestreit eines 27-jährigen Mannes und dessen 21-jähriger Frau in einem Anwesen in Rhaunen.